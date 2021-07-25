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東奧》羅嘉翎首度參加奧運就挺進四強 父親大讚：100分

2021/07/25 16:59

新北市跆拳道選手羅嘉翎首度參加奧運就挺進四強。（新北市體育處提供）

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市跆拳道選手羅嘉翎年僅19歲，首度參加奧運就挺進四強，住在新北市三芝的羅嘉翎父親羅文祥聽聞喜訊開心表示，能拿到奧運資格已經超越原先目標，表現已經是滿分，接下來就放手去比，不要有壓力。

羅嘉翎初征奧運，25日首戰以20比18，在驟死賽驚險擊退韓國名將李雅凜，晉級8強，再輕取加拿大對手PARK拿到4強門票，今晚要繼續挑戰奪牌。

羅文祥開心地說，奧運初登場就取勝，表現已經是滿分，他原先給女兒訂的目標是明年杭州亞運資格，這次因延期取得奧運已經是超越預期，現在的每一步都是她的生涯里程碑。

新北市體育處指出，羅嘉翎生長在跆拳道世家，父親在三芝經營道館，哥哥羅堉誠也是跆拳道選手，羅嘉翎自幼兒園就開始接觸跆拳道，自小耳濡目染，常常跟著爸爸和哥哥一起在家中的跆拳道道館練習，小學5年級就開始在全國賽嶄露頭角，是我國首位在世界青少年跆拳道錦標賽完成連霸的女將。

羅嘉翎曾透露，生活中有一半以上的時間在訓練或比賽，也因此犧牲跟同學的玩樂時光，甚至從沒有參加過畢業旅行，心裡難免失落，這時候父母親就是她的強心劑，讓自己有明確目標，才有堅持努力的動力。

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