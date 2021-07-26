戴資穎、「黃金男雙」李洋/王齊麟雙雙出擊 今日賽事預告與轉播

戴資穎。（資料照，美聯社）

早安！自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日奧運迎來第三天的賽事，今天仍有許多好手將出賽，其中包括我國羽球男雙好手李洋/王齊麟對決英格蘭男雙萊恩（Ben Lane）／范迪（Sean Vendy）、球后戴資穎對決同為1勝的越南好手阮翠玲，混雙組合鄭怡靜/林昀儒爭奪銅牌等精彩賽事，請大家一起為我國好手加油打氣！

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今日大聯盟有一場賽事轉播，由白襪對上釀酒人，白襪將派出林恩（Lance Lynn）對決釀酒人釀酒人伍德魯夫（Brandon Woodruff），兩位都有入選今年明星賽，強投捉對廝殺會擦出什麼樣的火花呢？

MLB

21:30 白襪＠釀酒人 愛爾達體育3台（D-Live）

東京奧運

08:30 射箭男子團體賽16強 愛爾達體育1台

09:00 跆拳道女67/男80公斤16強/八強/四強（上）愛爾達體育3台、公視三台

10:00 柔道女57/男73公斤預賽/8強 愛爾達體育1台

12:30 跆拳道女67/男80公斤16強/八強/四強（下） 愛爾達體育3台

13:30 射箭男子團體賽八強/四強/銅牌、金牌戰 愛爾達體育1台、東森新聞台

16:00 柔道女57/男73公斤敗部復活/四強/銅牌戰/金牌戰 愛爾達體育2台、東森新聞台（決賽）、公視三台

18:00 體操男子團體決賽 愛爾達體育1台

19:00 桌球混雙決賽 愛爾達體育2台、東森新聞台、公視三台

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