晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 奧運

東奧》驚愕！球威震斷金屬球棒 日本女壘傳奇再創神話（影音）

2021/07/25 18:18

〔體育中心／綜合報導〕日本女壘第四場比賽對上世界排名第三的強敵加拿大，不僅以1：0險勝，比賽中女壘傳奇上野由岐子一次震斷對手球棒的驚人剛速球，引發日本網民驚嚇。

上野今天先發6局飆出4K、被打4安打沒有失分，2局上1出局，一壘有跑者，她面對POLIDORI Erika，不僅用驚人的球威讓她打出投手前小飛球出局，上野也直接傳一壘完成雙殺。轉播畫面上也可以看到，Erika在擊球後，金屬球棒竟然在握把處斷裂，引發網友熱議。

根據日媒報導網友表示，「我第一次看到這畫面」、「能把球棒給折斷，到底是怎麼樣的球威？」、「好恐怖」。上野由岐子曾在2008年北京奧運上演2天3戰熱頭413球率日奪金的壯舉，剛滿39歲的她今日又再度寫下一個新的傳奇。

日本在拿下與加拿大的勝利後，目前以4勝0敗，與美國戰績相同並列小組賽第一，在預賽結束後，排名前兩名的國家將會晉級金牌戰，第三與第四名將會進行銅牌戰。

上野由岐子今主投6局無失分。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。