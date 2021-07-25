東奧》驚愕！球威震斷金屬球棒 日本女壘傳奇再創神話（影音）

〔體育中心／綜合報導〕日本女壘第四場比賽對上世界排名第三的強敵加拿大，不僅以1：0險勝，比賽中女壘傳奇上野由岐子一次震斷對手球棒的驚人剛速球，引發日本網民驚嚇。

請繼續往下閱讀...

上野今天先發6局飆出4K、被打4安打沒有失分，2局上1出局，一壘有跑者，她面對POLIDORI Erika，不僅用驚人的球威讓她打出投手前小飛球出局，上野也直接傳一壘完成雙殺。轉播畫面上也可以看到，Erika在擊球後，金屬球棒竟然在握把處斷裂，引發網友熱議。

根據日媒報導網友表示，「我第一次看到這畫面」、「能把球棒給折斷，到底是怎麼樣的球威？」、「好恐怖」。上野由岐子曾在2008年北京奧運上演2天3戰熱頭413球率日奪金的壯舉，剛滿39歲的她今日又再度寫下一個新的傳奇。

日本在拿下與加拿大的勝利後，目前以4勝0敗，與美國戰績相同並列小組賽第一，在預賽結束後，排名前兩名的國家將會晉級金牌戰，第三與第四名將會進行銅牌戰。

上野由岐子今主投6局無失分。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法