東奧》林育信辭體操總教練 宜蘭鄉親盼「翻滾吧！阿信」再接再厲

林育信（後排中）臉書發文，回國後將請辭總教練，讓各界相當錯愕。（資料照，記者江志雄攝）

〔記者江志雄／宜蘭報導〕東京奧運台灣體操男子代表隊團體成績，在12個國家中排名第10，未能進入決賽，總教練林育信在臉書發文致歉，回國後將請辭總教練，消息傳出，宜蘭家鄉地方人士深表惋惜，期許他發揮「翻滾吧！阿信」熱血精神再接再厲。

51歲的林育信，過去也是知名體操選手，青少年時期因為叛逆一度迷失，後來重回體操舞台，這段歷程被拍成「翻滾吧！阿信」紀錄片，邀請彭于晏主演，2011年在國內上映，締造8000萬元以上票房。

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林育信在宜蘭縣羅東鎮公正國小擔任體操教練期間，培育不少好手，其中的鞍馬王子李智凱，已晉級8月1日的奧運男子鞍馬決賽，被視為奪金大熱門。

林育信不僅是李智凱的啟蒙恩師，並陪伴愛徒走過低潮，二度挑戰奧運，不料，李智凱的比賽尚未結束，林便宣布請辭總教練，讓各界相當錯愕。

宜蘭縣陳姓網友說，宜蘭囝就是太古意，子弟兵還沒結束比賽，有些仍有奪牌機會，阿信便說要辭總教練，再接再厲，加油吧，另有宜蘭體育界人士希望林育信重拾「翻滾吧！阿信」熱血，發掘更多的李智凱，延續台灣體操界香火。

林育信（右一）在公正國小擔任體操教練時培育不少好手，其中的李智凱（左二）被視為東奧男子鞍馬金牌大熱門。（資料照，記者江志雄攝）

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