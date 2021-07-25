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東奧自由車》默默無名的博士生女車手 竟幹掉世界冠軍摘金

2021/07/25 21:21

奧地利自由車選手安娜·基森霍佛摘得生涯首座奧運金牌。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕東京奧運自由車女子個人公路賽，總長137公里，30歲的奧地利選手安娜·基森霍佛（Anna Kiesenhofer）今天擊敗曾摘得世界冠軍的荷蘭選手范福洛騰（Annemiek van Vleuten），爆冷摘得奧運金牌，也是奧地利在本屆奧運的首面獎牌。《BBC》報導，基森霍佛是125年來首位贏得奧運自由車獎牌的奧地利人。

基森霍佛是奧地利全國計時賽冠軍，她今天以3小時52分45秒單飛進入終點，摘得生涯首座奧運金牌，而且基森霍佛足足領先第二名的范福洛騰有逾1分鐘的時間。

更特別的是，基森霍佛畢業於劍橋大學，取得數學碩士學位，接著在加泰隆尼亞理工大學取得數學博士學位，目前是在洛桑大學工作。此外，基森霍佛曾參加過鐵人三項，因受傷才停止跑步，轉向專注於自由車運動。

奧地利自由車選手安娜·基森霍佛摘得生涯首座奧運金牌。（美聯社）

基森霍佛賽後表示，「這太不可思議了，我簡直不敢相信，即使越過終點線，我也在想，『現在是結束了嗎？我還要繼續騎嗎？』真的令人難以置信。」

38歲好手范福洛騰她以3小時54分00完賽，獲得銀牌。但當時她通過終點線時，以為自己是冠軍，當下開心慶祝，最後發現是第二名。范福洛騰說，「是的，我以為我贏了，當然我對此感到沮喪，一開始我覺得很傻，但後來其他人（她的隊友）也不知道誰贏了。」

范福洛騰曾摘得2019年世界公路自由車錦標賽公路賽、2018年UCI女子世界巡迴賽等冠軍。

奧地利自由車選手安娜·基森霍佛（中）摘得生涯首座奧運金牌，荷蘭選手范福洛騰（左）獲得銀牌。（美聯社）

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