東奧跆拳》羅嘉翎首度參加奧運就奪銅牌！ 羅父：已經是滿分

羅嘉翎雙親全程緊盯直播，獲勝當下開心拍手慶祝。（記者林欣漢攝）

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市跆拳道選手羅嘉翎年僅19歲，首度參加奧運就挺進四強，今晚更以10：6力克非洲尼日29歲選手班耶索夫（Tekiath Ben Yessouf）勇奪銅牌，是繼柔道楊勇緯後，台灣隊第2面獎牌，羅嘉翎新北市三芝老家的雙親全程緊盯直播，獲勝當下更是全場歡呼，她父親羅文祥開心表示，能拿到奧運資格已經超越原先目標，表現已經是滿分。

羅嘉翎為台灣隊拿下奧運第二面獎牌，鄉親獻上紅榜、鮮花祝賀。（記者林欣漢攝）

羅嘉翎初征奧運女子57公斤量級跆拳道，也是台灣奧運史上挑戰這個量級最年輕的國手，25日首戰以20比18、在驟死賽驚險擊退韓國名將李雅凜，晉級8強，再以18比7擊敗加拿大選手帕克（Skylar Park），但下午4強賽以5比28輸給美國選手佐拉蒂琪（Anastasija Zolotic），今晚成功摘下銅牌，家裡的跆拳道館歡聲雷動，羅嘉翎雙親也相當開心，雖然戴著口罩，但喜悅之情溢於言表。

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新北市長侯友宜在羅嘉翎獲勝第一時間，致電羅嘉翎父親恭賀。（記者林欣漢攝）

包括立委洪孟楷、議員陳偉杰等人，今晚都到場與羅嘉翎雙親一同觀看銅牌戰，在防疫規範下，每個人都戴上口罩，仍奮力為羅嘉翎吶喊加油，最後羅嘉翎成功獲勝，羅嘉翎雙親都開心地讚賞女兒的英勇表現，為國爭光，新北市長侯友宜也在第一時間致電恭賀。

羅文祥開心地說，奧運初登場就取勝，表現已經是滿分，他原先給女兒訂的目標是明年的杭州亞運資格，這次因延期取得奧運已經是超越預期，現在的每一步都是她的生涯里程碑。

羅嘉翎曾透露，生活中有一半以上的時間在訓練或比賽，也因此犧牲跟同學的玩樂時光，甚至從沒有參加過畢業旅行，心裡難免失落，這時候父母親就是她的強心劑，讓自己有明確目標，平常也喜歡用烘焙來轉換心情，在練習之外的時間完全放鬆，之後回到場上更能專注全心投入。

新北市體育處指出，羅嘉翎生長在跆拳道世家，父親在三芝經營道館，哥哥羅堉誠也是跆拳道選手，羅嘉翎自幼兒園就開始接觸跆拳道，自小耳濡目染，常常跟著爸爸和哥哥一起在家中的跆拳道館練習，小學5年級就開始在全國賽嶄露頭角，是我國首位在世界青少年跆拳道錦標賽完成二連霸的女將，其中2016年她奪下女子52公斤級金牌，2018年是55公斤級金牌。

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