東奧》楊勇緯奪銀！台中設「勇緯路」？盧秀燕：蠻不錯的好點子

盧秀燕昨赴楊家道賀也表示會助附近開維生系統道路。（圖 ：市府提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕柔道選手楊勇緯登東奧奪柔道銀牌，成台灣奧運史上第一人，因楊家所在的后里區三豐路726巷狹窄，連消防車都進不去，台中市長盧秀燕昨表示，會協助從另一側設維生系統道路，有民眾建議以楊勇緯命名，完成佳話；盧秀燕強調，並非楊勇緯鍍銀才決定施作維生系統道路，市府早已有規劃；針對以楊勇緯命名或跟奧運有連結，她覺得「是蠻不錯的好點子跟建議」，可交給市民一起討論。

楊勇緯昨日在東奧柔道場中拚出台灣奧運史上首個柔道獎牌，讓全國振奮，盧秀燕昨夜前往楊家祝賀，但楊家所在的后里區三豐路3段726巷有道路太窄問題，消防車進不去，連盧秀燕昨日到訪座車均要倒車出去，改善道路問題再被地方提起，盧秀燕正面回應市府已規劃自另一側開闢維生系統道路，讓地方直說是楊勇緯為國爭光也造福鄉里，更有人建議道路以「楊勇緯」命名。

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盧秀燕今指出，楊家附近的道路本來就已納入台中市計畫要施作的道路，不是因楊勇緯得獎才決定要做，目前已設計得差不多，只是昨日有議員關切現場提起，但也讓大家誤會市府是因獎牌才決定開新道路，她要澄清市府先前已規劃在案。

至於民眾建議以「楊勇緯」為道路命名或路名跟奧運連結，她覺得是好點子、蠻不錯的建議，這議題可交給市民一起來討論。

此外，楊勇緯獲獎後，屏東縣也說是「屏東之光」，盧秀燕則說，楊勇緯從小在台中后里長大，戶籍、家都是在台中，但不管他是哪裡人，楊勇緯都是台灣之光。

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