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體育 2020東京奧運 台灣隊風雲

東奧跆拳道》羅嘉翎摘銅！蔡英文：今晚的「+0」振奮全台灣！

2021/07/25 20:53

羅嘉翎氣走非洲尼日跆拳女將班耶索夫，生涯首闖奧運殿堂就奪銅牌。（特派記者林正堃攝）

〔即時新聞／綜合報導〕今天（25日）的東京奧運女子跆拳道57公斤級銅牌戰，台灣19歲女將羅嘉翎打敗非洲尼日29歲選手班耶索夫（Tekiath Ben Yessouf），為台灣代表團贏得第2面獎牌。對此，總統蔡英文相當開心地說：「今晚的『+0』，振奮了全台灣！」

原本就被視為國內跆拳道超級潛力股的羅嘉翎，過去在2016、2018年世界青少年錦標賽兩度摘金，今年又成為台灣歷屆挑戰奧運跆拳道57公斤級量級最年輕的選手。

羅嘉翎一路勢如破竹挺進4強，可惜敗給美國18歲選手佐拉蒂琪（Anastasija Zolotic），與班耶索夫一同爭搶銅牌機會。羅嘉翎第3輪時一度落後，後來兩度踢中對受頭部，一次進帳6分，最後終於拿下銅牌榮耀，生涯首闖奧運殿堂就奪銅牌，也是台灣本屆奧運第2面獎牌。

對此，蔡英文今晚在臉書分享這個好消息，「東京傳回來捷報，恭喜羅嘉翎選手勇奪跆拳道女子57公斤級銅牌！19歲的嘉翎，第一次登上奧運大舞台，就展現出無畏的氣魄，成功踢下獎牌。英雄出少年，嘉翎妳真的很棒！大大恭喜！」同時蔡英文也直言，「今晚的『+0』，振奮了全台灣！」

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