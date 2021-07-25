晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 2020東京奧運 Just in 快報

東奧》彰化「榮譽縣民」參加三鐵 冠軍帽廟特例幫伊登祈福

2021/07/25 21:13

伊登常戴著順澤宮帽子拿下鐵人三項冠軍。（資料照）

〔記者陳冠備／彰化報導〕挪威鐵人三項好手伊登（Gustav Iden）常戴著彰化「埔鹽順澤宮」宮廟帽參加比賽拿冠軍，成為彰化榮譽縣民，今年獲得東京奧運三鐵項目參賽資格，預計26日清晨5點半開跑，彰化鄉親對此相當期待，埔鹽鄉長許文萍、順澤宮主委魏信顧等人在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情警戒限制下，特地在廟門口上香，祈求玄天上帝庇佑伊登獲得金牌。

伊登在賽前仍戴著該頂進香帽繼續練習，並發文IG（翻攝伊登臉書）

2019年9月伊登戴著順澤宮「進香帽」，在法國尼斯的鐵人三項世錦賽奪冠，進而在台灣爆紅，該帽彷彿成為冠軍信物，2年內送出25萬頂，彰化縣長王惠美還頒發榮譽縣民，伊登也曾受邀到順澤宮還願，並表示東京奧運奪冠會再來，去年雖受疫情延期，不過不影響他對冠軍的渴望，賽前仍戴著該頂進香帽繼續練習，並發文IG，吸引不少國人留言加油！

伊登曾到順澤宮還願，彰化縣長王惠美還頒發榮譽縣民給他，他也承諾，東奧奪冠會再來。（資料照）

魏信顧表示，看著伊登戴著順澤宮帽子一路過關斬將，令人振奮，本想舉辦祈福儀式，可是疫情仍在三級警戒，只能在廟門前簡單持香祈福，希望他能繼續戴著冠軍帽拿下金牌。

許文萍也在個人臉書貼文，要大家明日上午5點半來為伊登加油，她表示，伊登跟台灣很有緣，東奧期間除了力挺台灣選手外，也可以支持這位彰化榮譽縣民。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。