東奧》彰化「榮譽縣民」參加三鐵 冠軍帽廟特例幫伊登祈福

伊登常戴著順澤宮帽子拿下鐵人三項冠軍。（資料照）

〔記者陳冠備／彰化報導〕挪威鐵人三項好手伊登（Gustav Iden）常戴著彰化「埔鹽順澤宮」宮廟帽參加比賽拿冠軍，成為彰化榮譽縣民，今年獲得東京奧運三鐵項目參賽資格，預計26日清晨5點半開跑，彰化鄉親對此相當期待，埔鹽鄉長許文萍、順澤宮主委魏信顧等人在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情警戒限制下，特地在廟門口上香，祈求玄天上帝庇佑伊登獲得金牌。

伊登在賽前仍戴著該頂進香帽繼續練習，並發文IG（翻攝伊登臉書）

2019年9月伊登戴著順澤宮「進香帽」，在法國尼斯的鐵人三項世錦賽奪冠，進而在台灣爆紅，該帽彷彿成為冠軍信物，2年內送出25萬頂，彰化縣長王惠美還頒發榮譽縣民，伊登也曾受邀到順澤宮還願，並表示東京奧運奪冠會再來，去年雖受疫情延期，不過不影響他對冠軍的渴望，賽前仍戴著該頂進香帽繼續練習，並發文IG，吸引不少國人留言加油！

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伊登曾到順澤宮還願，彰化縣長王惠美還頒發榮譽縣民給他，他也承諾，東奧奪冠會再來。（資料照）

魏信顧表示，看著伊登戴著順澤宮帽子一路過關斬將，令人振奮，本想舉辦祈福儀式，可是疫情仍在三級警戒，只能在廟門前簡單持香祈福，希望他能繼續戴著冠軍帽拿下金牌。

許文萍也在個人臉書貼文，要大家明日上午5點半來為伊登加油，她表示，伊登跟台灣很有緣，東奧期間除了力挺台灣選手外，也可以支持這位彰化榮譽縣民。

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