東奧》最後一跳！46歲「體操媽媽」拭淚揮別奧運舞台

烏茲別克體操傳奇丘索維金娜。（法新社）





〔記者倪婉君／綜合報導〕在沒有觀眾的偌大場館，46歲的烏茲別克體操傳奇丘索維金娜（Oksana Chusovitina）卻得到來自其他體操選手、志工、媒體記者，甚至裁判的全體起立喝采，她今天完成競技體操的女子跳馬項目最後一跳，知道平均得分14.166分不足以進入決賽後，感性高舉雙手向大家說再見，也告別自己8度征奧的傳奇生涯。

自1992年的巴塞隆納奧運開始征戰，丘索維金娜已成為體操競技場上的活傳奇，她的22歲兒子艾力瑟都比現在大部分的體操選手年紀還長，在今年東京奧運前，她就說過，「我想要多花點時間陪兒子，重新回到母親和妻子的角色。」艾力瑟在2002年被診斷出罹患白血病，丘索維金娜當年為了替兒子治病拚獎金，也成為征戰的動力。

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在1992年代表前蘇聯奪金，丘索維金娜而後在2008年北京奧運代表德國隊在跳馬項目摘下銀牌，如今則以烏茲別克的一員告別舞台。在最後一跳後，丘索維金娜向鏡頭揮手並說了「Bye bye」，隨後她接受隊友、教練及其他各國體操選手的擁抱，更俏皮地比出愛心手勢。

丘索維金娜拭淚揮別賽場，儘管早在2012年倫敦奧運之後就說過退休，但她已強調這次不同，和其他選手的美麗合影，也將成為經典畫面。

烏茲別克體操傳奇丘索維金娜。（美聯社）





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