東奧桌球》台灣黃金混雙準決賽落敗 鄭怡靜父哽咽鄉親惋惜

鄭怡靜混雙準決賽失利，歸仁鄉親惋惜，父親鄭博文感謝大家支持。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕桌球「黃金混雙」林昀儒與鄭怡靜今天在東京奧運1日2戰，上午先力克韓國，晉級4強，晚間的準決賽則敗給地主隊日本，地方父老一片惋惜聲；她的父親鄭博文強調「盡力就好」，也希望女兒不要失志，堅持到底，為台灣贏得銅牌。

鄭怡靜在台南歸仁故鄉的信仰中心仁壽宮，今天一樣架設了電視牆，讓親友團與地方父老一起加油，跨海集氣，為2人助威，場面熱烈。（記者吳俊鋒攝）

鄭怡靜在台南歸仁故鄉的信仰中心仁壽宮，今天一樣架設了電視牆，讓親友團與地方父老一起加油，跨海集氣，為2人助威，場面熱烈。

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世界排名第1的林昀儒／鄭怡靜，今天在東京奧運桌球混雙4強不敵日本組合，明天將進行銅牌戰。（法新社）

包含鄭怡靜的爸爸鄭博文、姊姊鄭品薇，以及奶奶鄭侯月惠……等幾乎全家總動員，專程觀戰；廟方則請出供奉的保生大帝、中壇元帥，神力加持。

民眾高舉「鄭怡靜乒落去」、「歸仁之光」、「台灣加油」、「鄉親挺妳」…等標語，一起歡呼、吶喊，齊聲為選手加油。

市長黃偉哲、立委王定宇等晚間也專程與鄉親們為鄭、林打氣，在防疫規範下，現場人流管控，保持社交距離，雖然下著雨，仍有不少民眾前往，共同呐喊、助威。

上午的戰況激烈，鄭博文在每1局的休息空檔，都會進仁壽宮內參拜，向神明祈求，晚間則緊張到不敢離開座位，全程盯著大螢幕。

準決賽落敗後，鄭博文肯定女兒與林昀儒的優異表現，也勉勵他們繼續努力，為銅牌戰加油。

鄭博文哽咽地向大家致謝，不斷鞠躬，他指出，怡靜知道仁壽宮架設了200吋的電視牆為她加油，也看到地方父老的熱情相挺，大家的支持，真的很感激。

鄭博文說，怡靜很努力備戰奥運，基於訓練需要，已經8個月沒有回來台南了，希望她繼續為國爭光。

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