東奧籃球》美國隊首戰出師不利 法國締造歷史性的一勝！

法國富尼耶（左）飆出28分。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕東京奧運籃球小組賽今天登場，眾所矚目的美國男籃首戰對決法國。法國富尼耶飆出28分，且在最後關頭砍進致勝三分球，率隊以83：76擊敗美國，取得在奧運的對戰首勝，小組賽開胡，也中止美國在奧運的25連勝。

美國男籃今年挑戰奧運金牌4連霸，不過他們在熱身賽吞下2敗，又面臨臨時更換陣容情況，畢爾（Bradley Beal）、洛夫（Kevin Love）分別因觸發健康協議和傷勢退出，改補進麥基（JaVale McGee）、K.強森（Keldon Johnson）。

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今天小組賽首戰就碰上由「法國巨塔」戈貝爾（Rudy Gobert）領軍的法國隊，值得一提的是，美國隊在2019年世界盃就是輸給法國無緣4強，這次交手期盼能夠雪恥。

法國富尼耶（左）飆出28分。（歐新社）

美國隊今由杜蘭特（Kevin Durant）、D.格林（Draymond Green）、里拉德（Damian Lillard）搭配拉文（Zach LaVine）和艾德巴約（Bam Adebayo）先發，開賽靠著艾德巴約和里拉德連線，美國隊取得領先；但杜蘭特似乎不能適應裁判尺度，在上半場早早吞下3犯，多數時間都在板凳休息。

不過，法國隊上半場外線找不到準星，三分球11投僅投1中，大多靠著內線對抗來搶分，兩節打完暫時以8分落後。

第3節法國仍是強攻美國隊禁區，且成功在籃下製造杜蘭特犯規，讓他吞下此仗的第4犯，又被請到板凳休息，且趁著杜蘭特不在場上，一輪猛攻後一舉超前，也讓美國隊陷入苦戰。

剛打完總冠軍戰手感正燙的J.哈勒戴（Jrue Holiday）在第4節挺身而出，一度助美國隊要回領先，但最後57秒，法國隊富尼耶（Evan Fournier）飆進三分球，助隊取得76：74超前，美國也沒能把握最後幾波進攻，最終以7分差落敗，中止自2004年雅典奧運至今的25連勝。

法國富尼耶繳出全隊最高28分、4籃板，戈貝爾挹注14分；剛拿下NBA總冠軍的後衛J.哈勒戴維持火燙手感，砍下美國隊最高18分，無奈其他隊友發揮不佳，無緣搶先在小組賽開胡。

美國隊在今年東京奧運首戰爆冷輸球。（歐新社）

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