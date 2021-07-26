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體育 2020東京奧運 台灣隊風雲

東奧前線》射箭男團銀牌平紀錄 台灣代表團連3天進帳獎牌

2021/07/26 15:59

台灣射箭男團收下台灣此次奧運第三面獎牌。（特派記者林正堃攝）

〔特派記者羅志朋／東京報導〕台灣男子射箭好手湯智鈞、魏均珩、鄧宇成今天在東京奧運男子射箭團體迎來相隔17年的首場奧運金牌賽，最終台灣隊以0：6不敵南韓，進帳隊史第2面銀牌，也是這次台灣代表團本屆第3面獎牌。

台灣男團在2004年雅典奧運由陳詩園、王正邦、劉明煌出擊鍍銀，創下台灣射箭隊史最佳成績，如今等了17年，東京奧運由2018年雅加達亞運金牌成員湯智鈞、魏均珩搭配鄧宇成出征，3人連續射下澳洲、中國、荷蘭，繼雅加達亞運後再度於國際大賽金牌賽強碰南韓。

在4強死裡逃生的南韓金牌戰首局6箭、有5支10分箭，即使台灣也有55分，但以55：59先讓出首局，南韓取得2：0領先；湯智鈞、魏均珩、鄧宇成在次局6箭、有4支10分箭，只是南韓更是超水準射出60分，南韓此局以60：58又拿2分，獲得4：0優勢。

台灣在第3局也是維持一定水準，共拿到55分，只是南韓在最後兩箭又是10分連發，以56：55又拿一局，而台灣收下平隊史最佳銀牌。

男團進帳銀牌後，再加上楊勇緯柔道男子60公斤級銀牌、羅嘉翎女子跆拳道57公斤級銅牌戰，台灣代表團目前2銀、1銅。

台灣射箭男團在金牌戰不敵南韓，收下銀牌。（特派記者林正堃攝）

台灣射箭男團在金牌戰不敵南韓，收下銀牌，追平奧運最佳紀錄。（特派記者林正堃攝）

台灣射箭男團在金牌戰不敵南韓，收下銀牌，追平奧運最佳紀錄。（特派記者林正堃攝）

台灣射箭男團收下銀牌，追平奧運最佳紀錄。（特派記者林正堃攝）

台灣射箭男團收下台灣此次奧運第三面獎牌。（特派記者林正堃攝）

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