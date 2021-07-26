東奧前線》台灣射箭男團太棒！4強完封荷蘭 15:40和南韓爭金

台灣射箭男團挺進金牌戰。（特派記者林正堃攝）

〔特派記者羅志朋／東京報導〕台灣男子射箭好手湯智鈞、魏均珩、鄧宇成今天在東京奧運男子射箭團體4強賽，以6：0橫掃荷蘭，繼2004年雅典奧運後再度晉級男團金牌戰，在下午3點40分和南韓爭取金牌。

台灣男團在2004年雅典奧運由陳詩園、王正邦、劉明煌出擊，3人在16強免戰，8強力克澳洲、4強以1分之差險勝美國，換得金牌戰門票，即使最後敗在最強南韓手中，這面銀牌仍是台灣射箭隊隊史最佳。

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如今等了17年，東京奧運由2018年亞運金牌成員湯智鈞、魏均珩搭配鄧宇成出征，即使3人未取高種子排序，但16強擊敗澳洲、8強射下中國，成功重返奧運男團4強，而荷蘭8強從1：3落後下連贏兩局，以5：3淘汰英國。

年紀最輕的湯智鈞在第1局兩箭都10分，以及魏均珩、鄧宇成兩箭都射9分，台灣隊以56：53先下一城，取得2：0領先；台灣隊次局拿到54分勝過荷蘭的52分，取得4：0絕對領先。台灣隊在第3局先連續3支10分箭，再來也平穩發揮，單局59：55氣走荷蘭，以6：0完成橫掃晉級金牌戰。

台灣射箭男團挺進金牌戰。（特派記者林正堃攝）

台灣射箭男團挺進金牌戰。（特派記者林正堃攝）

台灣射箭男團挺進金牌戰。（特派記者林正堃攝）

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