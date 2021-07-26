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8度參賽 烏茲別克體操女將含淚告別最後一屆奧運

2021/07/26 00:24

〔中央社〕第8度參賽奧運的烏茲別克女子體操選手丘索維金娜（Oksana Chusovitina ）今天在東京奧運跳馬項目未能進入決賽，抱憾提前結束生涯奧運之旅。但她仍受到現場選手起立鼓掌致敬。

法新社報導，46歲的丘索維金娜原本鎖定挺進跳馬決賽，但當她得知自己得分不足以進入決賽後，難掩失望之情。

丘索維金娜自1987年代表蘇聯參加青少年競賽後展開運動員生涯。她自1992年以來出戰每一屆奧運，首次參賽就在巴塞隆納奧運奪得團體金牌，2008年又在北京奧運拿下個人跳馬銀牌。今天賽後，各國運動員和教練列隊擁抱這位傳奇選手。

在今天比賽場館東京的有明體操競技場，司儀表示：「我們感謝她對競技體操運動的貢獻。」現場官員和記者也報以掌聲。

丘索維金娜其後表示，她流的是「喜悅之淚」，因為「有這麼多人如此長久支持我。我滿懷感激」。

丘索維金娜一度離開體壇，但2002年她得知3歲兒子罹患白血病，於是舉家搬到德國替兒子治病。她還哭求烏茲別克解除禁令，讓她可以代表德國出賽以支付龐大醫療費。

此後丘索維金娜過著拚奪牌、拿獎金為兒治病的人生。「兒子未痊癒，我不敢老」是她令人動容的一句話。2016年時丘索維金娜的兒子已治癒，她也重披烏茲別克戰袍出賽里約奧運。

如今丘索維金娜的兒子已24歲，比他母親在東奧的許多競爭對手還年長。丘索維金娜堅持不會改變自己把東奧當作最後一次出戰奧運的決定，她說：「我46歲了！決定不會有任何改變。」

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