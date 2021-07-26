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東奧男籃美國首戰輸法國 波波維奇：不訝異但失望

2021/07/26 05:00

〔中央社〕東京奧運男籃A組預賽美國隊首戰法國隊出師不利以76比83敗北，美國隊總教練波波維奇表示，輸球不訝異但失望，並說以為只要美國隊進攻就能贏的想法未免有點傲慢。

肩負衛冕重任的美國隊本屆奧運首戰就重摔，4連霸之路出現大變數，而終場前不到一分鐘，法國隊小前鋒佛尼耶（Evan Fournier）投進反超比數的三分球，助球隊以76比74取得領先，最終讓衛冕軍美國吞敗。

美聯社報導，佛尼耶受訪表示：「他們（美國隊）單打獨鬥比較優，團隊合作卻是罩門。」

波波維奇（Gregg Popovich）則說：「若大家以為美國隊只要進攻就能贏，我認為這有點傲慢，我們得像其他人一樣全力以赴，而在那場比賽，他們（法國隊）表現比我們好。」

波波維奇另指出：「當你輸掉一場比賽，你不會感到訝異，你會失望罷了。」

美國隊前鋒葛林（Draymond Green）表示：「我們必須在決勝時刻加強防守，並且直到比賽終了。」

歷來144場奧運男籃賽中，美國隊只輸6場，自從奧運允許NBA球員參賽以來，美國男籃的戰績是53勝4負，除了2004年雅典奧運美國男籃輸掉3場比賽最終獲得銅牌，其他自從1992年巴塞隆納奧運開始組成夢幻陣容的美國男籃隊，包辦多屆奧運冠軍。

遠征東京奧運的美國隊仍有冠軍相，不過目前看來奪冠之路充滿變數。美國隊下場比賽將在28日遭遇亞洲勁旅伊朗隊。

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