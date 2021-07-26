東奧羽球》一身黑比賽遭建制派批評 香港一哥伍家朗出面解釋

香港羽球一哥伍家朗24日在男單小組賽輕取對手，但一身黑衣卻引起香港民建聯批評。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕香港羽球「一哥」伍家朗在24日的男子單打小組賽中以直落二擊敗墨西哥選手米諾茲（Lino Munoz），不過他的身穿全黑運動衣褲卻意外引發民主建港協進聯盟關注，譴責伍家朗「如果不想代表中國香港，請選擇退賽」。事後伍家朗在Instagram回應此事，表示他沒有球衣贊助商，需要自備比賽球衣，加上他未獲授權在球衣印上香港區旗，所以他才會以全黑球衣上場比賽。

根據香港《立場新聞》報導，伍家朗在比賽時身穿黑衣黑褲，衣服背面除了印上名字以外，還有「Hong Kong China」字樣，但衣服上並沒有像其他香港隊代表一樣印上香港區旗，伍家朗的比賽穿著也引來民建聯質疑。

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香港教聯會副主席、民建聯成員穆家駿在臉書直言：「強烈譴責羽毛球港隊成員伍家朗穿著沒有區旗標識的黑色衫代表中國香港出戰！」並聲稱「如果不想代表中國香港，請選擇退賽」。香港行政會議成員湯家驊則在臉書諷刺地說：「我們見過鬼怕黑啊，所以最好別穿黑色了，免有些人看電視心臟病發。」

伍家朗昨日則在Instagram回應此事，表示他得知很多人關心他比賽時所穿的球衣，是因為他現在沒有球衣贊助商，所以需要自備球衣，加上他自己拿球衣到外面印名字，但因為沒有獲得授權能印上香港區旗，所以他也不能私自將區旗印上。

伍家朗強調，自己一直為代表香港出賽而自豪，目前已針對香港區旗一事在東京積極處理中，希望下一場比賽前能夠修正。伍家朗也說：「希望大家看奧運還是專注看運動員在場上的表現，而不是集中在我這件衣服上面。」最後他在貼文中則說：「拜託搞清楚再罵吧。」

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