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MLB》手感逐漸回溫！大谷翔平本季第35轟出爐（影音）

2021/07/26 07:20

〔體育中心／綜合報導〕天使日籍球星大谷翔平逐漸找回打擊手感，繼昨天敲出兩支二壘安打後，今在面對雙城的比賽敲出明星賽後第二轟，以35轟獨居聯盟全壘打王寶座。

明星賽後六場比賽打擊率僅1成67、且被三振14次的大谷翔平，在台灣時間24日的比賽未被列入先發打線坐板凳，不過他逐漸找回狀態，繼昨天單場兩支長打後，此役首局就敲安上壘，可惜最後盜壘失敗，成為該局最後一個出局數。

大谷翔平第二打席遭三振，6局上，大谷面對雙城左投庫勒姆（Danny Coulombe）一顆時速85.3英里的滑球，轟出右外野方向陽春砲，助隊取得3：2領先，根據Statcast，這一轟飛行414英尺，擊球初速112.6英里。

大谷翔平在8局踏上打擊區時就沒有獲得打擊機會，被故意保送，隨後他再度發動盜壘，演出本季第13次盜壘成功，也是生涯第10場「開轟+盜壘成功」的比賽，成為天使隊史第五人。

天使最後就以6：2力退雙城，總計大谷翔平今3打數2安打，另有1次保送、1次三振，賽後打擊率2成77，他將在明天回到主場迎戰洛磯的比賽登板先發。

大谷翔平本季第35轟出爐。（法新社）

大谷翔平本季第35轟出爐。（法新社）

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