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東奧》預賽輸法國後鬧內訌？ 夢幻隊球員傳對帕總執教失望

2021/07/26 08:00

美國男籃隊員小組賽首戰輸球後，傳出對帕總只用「馬刺隊進攻」相當失望。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕肩負衛冕重任的美國隊本屆奧運首戰就出師不利，以76：83不敵法國，想拚奧運四連霸出現變數，美國男籃內部似乎出現異音，有美媒爆料，球員們對於總教練帕波維奇（Gregg Popovich）堅持使用「馬刺式進攻」感到相當失望。

美國男籃在2019年世界盃的挫敗，似乎還在延續，昨不敵法國後，他們的奧運25連勝也遭終結，而他們前一次在奧運輸球，已經要追朔到2004年的雅典奧運，當時「戰神」艾佛森（Allen Iverson）和年輕「詹皇」詹姆斯（LeBron James）領軍的隊伍最後僅拿下銅牌。

更慘的是，這支法國隊還不是完全體，賽前他們的雙能衛尼利基納（Frank Ntilikina）因傷退賽，且在奧運熱身賽，法國隊是苦吞三連敗，除了連續不敵西班牙，還曾以75：81不敵奧運東道主日本男籃。

稍早《The Athletic》記者Joe Vardon撰文爆料，美國男籃在首戰失利後，球員們對於總教練帕波維奇在奧運仍使用馬刺的進攻體系，似乎有所不滿，「輸球後球員們都很沮喪，他們在回到更衣室的路上抱怨了馬刺進攻體系」。

帕波維奇執作為美國男籃主帥至今領兵打過19場比賽，拿下11勝8敗的戰績，此時正是考驗帕總調度和領導能力的時刻，接下來美國男籃將在7月28日對上捷克，球員們得盡快重整旗鼓，避免4連霸夢碎東京。

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