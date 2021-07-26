東奧前線》暖！「柔道女王」連珍羚今登場 楊勇緯陪練「恩返」

連珍羚（左）。（資料照，記者林正堃攝）

〔特派記者羅志朋／東京報導〕33歲台灣「柔道女王」連珍羚，今天將於柔道女子57公斤級賽事亮相，從16強賽打起，拿下東京奧運銀牌的「柔道男神」楊勇緯，將到比賽場地日本武道館擔任連珍羚陪練員。

2016年里約奧運連珍羚在敗部復活戰中敗給日本好手松本薰，最終獲第五名，未能為台灣拿下第一面奧運柔道獎牌，賽後連珍羚難掩失望，哽咽地說：「差一步，就能為台灣柔道創造歷史，我覺得已經發揮全部實力。」

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當時總統蔡英文透過臉書表示：「我們都已經被妳（連珍羚）的拚戰精神所激勵，我們以妳為榮，更以妳為傲。」

連珍羚2008年到日本東京山梨學院留學，並接受完整柔道訓練，畢業前獲日本小松柔道隊簽約，成為台灣第一位旅日職業柔道選手。

連珍羚2017、2019年世界柔道大滿貫賽奪金，成為史上第一位在大滿貫系列賽事中獲得金牌的台灣選手，2010、2018年亞運她拿下銅牌，東奧她被看好有機會奪牌。

楊勇緯日前風光奪銀，為了感念學姐平常幫他很多，今天賽前他會到場擔任連珍羚的陪練員，希望能盡一己之力，助學姐一臂之力。

楊勇緯日前風光奪銀。（資料照，特派記者林正堃攝）

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