晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 奧運

東奧前線》暖！「柔道女王」連珍羚今登場 楊勇緯陪練「恩返」

2021/07/26 07:43

連珍羚（左）。（資料照，記者林正堃攝）

〔特派記者羅志朋／東京報導〕33歲台灣「柔道女王」連珍羚，今天將於柔道女子57公斤級賽事亮相，從16強賽打起，拿下東京奧運銀牌的「柔道男神」楊勇緯，將到比賽場地日本武道館擔任連珍羚陪練員。

2016年里約奧運連珍羚在敗部復活戰中敗給日本好手松本薰，最終獲第五名，未能為台灣拿下第一面奧運柔道獎牌，賽後連珍羚難掩失望，哽咽地說：「差一步，就能為台灣柔道創造歷史，我覺得已經發揮全部實力。」

當時總統蔡英文透過臉書表示：「我們都已經被妳（連珍羚）的拚戰精神所激勵，我們以妳為榮，更以妳為傲。」

連珍羚2008年到日本東京山梨學院留學，並接受完整柔道訓練，畢業前獲日本小松柔道隊簽約，成為台灣第一位旅日職業柔道選手。

連珍羚2017、2019年世界柔道大滿貫賽奪金，成為史上第一位在大滿貫系列賽事中獲得金牌的台灣選手，2010、2018年亞運她拿下銅牌，東奧她被看好有機會奪牌。

楊勇緯日前風光奪銀，為了感念學姐平常幫他很多，今天賽前他會到場擔任連珍羚的陪練員，希望能盡一己之力，助學姐一臂之力。

楊勇緯日前風光奪銀。（資料照，特派記者林正堃攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。