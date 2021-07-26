東奧籃球》里拉德認法國球員檔次提升 首戰失利非世界末日

美國隊後衛里拉德。（資料照，路透社）

〔體育中心／綜合報導〕將在本屆東奧挑戰4連霸的美國男籃隊，不料昨日在小組賽首戰出師不利，以76：83不敵法國，落敗後後衛里拉德（Damian Lillard）也高度評價法國陣中NBA球員的表現，並坦言他們在國際賽和在NBA時不同，提升了更高的檔次。

本屆奧運法國男籃隊由「法國巨塔」戈貝爾（Rudy Gobert）領軍，陣中共有5名NBA球員坐鎮，昨日與美國之戰，原效力NBA塞爾提克的富尼耶（Evan Fournier）更是大爆發，砍下全場最高28分，更飆進關鍵三分外線，無疑是法國致勝功臣。關於這些NBA球員在國際賽的表現，里拉德落敗後坦言，他們似乎衣穿上國家隊戰袍就能打出更高的水準。

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里拉德說：「當他們為自己的國家效力時，他們是完全不同的，他們獲得更多的自由度，舒適度也是顯而易見的。我們讓自己陷於纏鬥當中，而他們則是制訂戰術去贏球。」

里拉德也理解吞下敗仗會引起眾多批評，明白打美國隊必定會被賦予期望，他說：「我認為我們曾有過宰制的歷史，也許不總是壓倒性擊敗對手，但我們擁有獲勝的輝煌史。你很少看到美國隊輸掉比賽，特別是在一開始，所以我認為這就是為什麼很多人把他看成世界末日的原因。」里拉德也有信心並強調美國隊仍然可以達成最終的目標。

昨日美國男籃是史上第一次在奧運會不敵法國吞敗，且是自2004年雅典奧運後再度首戰輸球，終止奧運25連勝。

Damian Lillard on international NBA players after Team USA's loss today: "...They are completely different when they play for their countries." pic.twitter.com/c8Y8UoAMw9 — Bleacher Report （@BleacherReport） July 25, 2021

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