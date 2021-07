東奧籃球》里拉德認法國球員檔次提升 首戰失利非世界末日

美國隊後衛里拉德。(資料照,路透社)

〔體育中心/綜合報導〕將在本屆東奧挑戰4連霸的美國男籃隊,不料昨日在小組賽首戰出師不利,以76:83不敵法國,落敗後後衛里拉德(Damian Lillard)也高度評價法國陣中NBA球員的表現,並坦言他們在國際賽和在NBA時不同,提升了更高的檔次。

本屆奧運法國男籃隊由「法國巨塔」戈貝爾(Rudy Gobert)領軍,陣中共有5名NBA球員坐鎮,昨日與美國之戰,原效力NBA塞爾提克的富尼耶(Evan Fournier)更是大爆發,砍下全場最高28分,更飆進關鍵三分外線,無疑是法國致勝功臣。關於這些NBA球員在國際賽的表現,里拉德落敗後坦言,他們似乎衣穿上國家隊戰袍就能打出更高的水準。

請繼續往下閱讀...

里拉德說:「當他們為自己的國家效力時,他們是完全不同的,他們獲得更多的自由度,舒適度也是顯而易見的。我們讓自己陷於纏鬥當中,而他們則是制訂戰術去贏球。」

里拉德也理解吞下敗仗會引起眾多批評,明白打美國隊必定會被賦予期望,他說:「我認為我們曾有過宰制的歷史,也許不總是壓倒性擊敗對手,但我們擁有獲勝的輝煌史。你很少看到美國隊輸掉比賽,特別是在一開始,所以我認為這就是為什麼很多人把他看成世界末日的原因。」里拉德也有信心並強調美國隊仍然可以達成最終的目標。

昨日美國男籃是史上第一次在奧運會不敵法國吞敗,且是自2004年雅典奧運後再度首戰輸球,終止奧運25連勝。

Damian Lillard on international NBA players after Team USA's loss today: "...They are completely different when they play for their countries." pic.twitter.com/c8Y8UoAMw9