NBA》哪招？鵜鶘送10號籤+布雷德索 向下交易灰熊17號籤

布雷德索將被送去灰熊。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA冠軍賽圓滿落幕，備受期待的選秀會也即將登場，今美媒《Bleacher Report》的費雪（Jake Fischer）爆料，鵜鶘開出第一槍，傳出已經和灰熊達成協議，將送出選秀首輪10號籤和後衛布雷德索（Eric Bledsoe）向下交易和孟斐斯大軍換來17號籤。

鵜鶘坐擁「怪物狀元」Z.威廉森（Zion Williamson）、英葛蘭（Brandon Ingram）、「球哥」波爾（Lonzo Ball）等年輕好手，但本季最終他們排在西部第11、沒能打進附加賽，已經連三季都提前放假，迫使鵜鶘得對現有陣容再進行調整，其中他們最想擺脫的兩個人就是後衛布雷德索和中鋒亞當斯（Steven Adams）。

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布雷德索本季表現平淡，場均得分12.2是近10年最差，而他下兩季薪資已經有2200萬美元受保障，接下來這個數字還有可能會上升到3740萬美元，若能把他交易出去，下季鵜鶘就能騰出1810萬美元的薪資空間，他們就能以此做為交易來暴龍冠軍後衛羅利（Kyle Lowry）的報價籌碼，據悉他們非常希望能盤來羅利輔佐Z.威廉森。

而亞當斯接下來兩個賽季薪資的總和也有3500萬美元，雖然他的表現不像布雷德索低迷，但他長期與Z.威廉森搭檔結果似乎不盡理想，加上他的交易身價高於布雷德索，因此鵜鶘也有意送走他。

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