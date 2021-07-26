MLB》故意四壞保送大谷翔平 雙城遭球迷噓爆（影音）

大谷翔平。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平今被安排在第二棒指定打擊，不過他在第八局上場打擊時，遭到雙城故意四壞球保送，而雙城這一舉動，引來滿場噓聲。

雙城在主場迎戰天使，第八局雙城2：3落後一分，這時天使三壘有人二出局，剛好輪到大谷翔平打擊，或許是害怕大谷翔平可能打回超前分，總教練包德利（Rocco Baldelli）直接下達故意四壞球指令，不讓他有打擊機會。

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Intentionally walk Ohtani, he will steal a base right after

pic.twitter.com/9c33sVzN4b — 大谷翔平Ohtani Shohei （@shoheisaveus） July 25, 2021

此時全場球迷噓聲以對，因為他們想看大谷翔平打擊，賽後天使總教練梅登（Joe Maddon）也表示：「我也在噓，但這是包德利的正確做法。」

被故意四壞球保送的大谷翔平，在該局上演了一次盜壘，演出本季第13次盜壘成功。

本場大谷翔平3支2，有一發全壘打演出，也是生涯第10場「開轟+盜壘成功」的比賽，成為天使隊史第五人，梅登表示：「他看起來很活潑，很高興看到他跑得很好。」

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