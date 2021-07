MLB》故意四壞保送大谷翔平 雙城遭球迷噓爆（影音）

大谷翔平。(USA TODAY Sports)

〔體育中心/綜合報導〕大谷翔平今被安排在第二棒指定打擊,不過他在第八局上場打擊時,遭到雙城故意四壞球保送,而雙城這一舉動,引來滿場噓聲。

雙城在主場迎戰天使,第八局雙城2:3落後一分,這時天使三壘有人二出局,剛好輪到大谷翔平打擊,或許是害怕大谷翔平可能打回超前分,總教練包德利(Rocco Baldelli)直接下達故意四壞球指令,不讓他有打擊機會。

Intentionally walk Ohtani, he will steal a base right after

pic.twitter.com/9c33sVzN4b