東奧》俄選手「熱到昏倒」！ 球王喬帥率先發聲籲調整賽程

東京連日高溫讓部分在室外場地比賽的選手苦不堪言，紛紛呼籲大會祭出避暑對策。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕東奧賽事正如火如荼展開，然而近日東京酷暑高溫意外成為各國好手的一大考驗，先前更傳出有選手在賽後熱到昏倒，對此，選手們相繼呼籲大會祭出相關避暑對策，盼將比賽時間延至傍晚後，而國際奧委會及東奧組委會25日回應指出，目前已實施必要的避暑方案，將持續研擬適當措施。

綜合外媒報導，東京奧運各項賽事自21日陸續展開，然而當地連日酷暑卻讓選手們痛苦難耐，塞爾維亞籍網球世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）24日奪下首勝後便直言：「天氣太熱且濕度極高，整個球場內積滿難以散去的熱氣。」呼籲大會考慮將比賽時間延至傍晚以後。

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隨後多名世界頂尖選手也相繼發聲，男網單打世界排名第2的俄羅斯好手梅德維夫（Daniil Medvedev）大嘆濕熱高溫簡直是「最糟糕的環境」，同樣建議調整比賽時間。報導指出，23日就曾有一名俄羅斯籍女子射箭選手疑似因比賽過程中長時間曝曬而中暑昏倒。

對此，國際奧委會（IOC）25日於記者會上說明，比賽時程的安排除了氣候還須考量許多因素，故無法讓所有賽程都避開高溫時段，但已規畫安排比賽中途的休息時間等避暑措施。東奧組委會則表示，場邊皆準備了充足的冰塊及飲用水，並提供氣象資訊，大會強調已施行必要的避暑對策，也承諾將繼續研擬適切的高溫應對措施。

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