MLB》道奇明星外野手貝茲臀部傷勢未癒 3年來首次進傷兵名單

道奇明星外野手貝茲。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕明星賽後道奇外野手貝茲（Mookie Betts）手感不錯，但不料卻突然受到臀部傷勢影響，目前已將近一周未出賽，而今日道奇球團宣布將他列入10天傷兵名單。

明星外野手貝茲受臀部傷勢影響，自7月20日以後就沒有出賽紀錄，今日道奇球團宣將他列日10天傷兵名單，總教練羅伯斯（Dave Roberts）也透露貝茲日前已接受可的松注射，盼減輕右臀的疼痛，並希望貝茲能在要來周三與巨人的比賽中上陣，但似乎並未見效果。

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貝茲本季受傷病所苦，明星賽前就因傷導致他決定缺席這場盛會，盼利用更多時間休息，備戰球季後半段的比賽，而他似乎也的確獲得充分的休息，明星賽後前2場比賽即繳猛打賞火燙表現，不過卻也在第2場比賽中感到不適提前退場，發現右臀部發炎，後來球團曾打算在7月20日的比賽將他擺回先發，但仍受傷勢影響，以代打身分上場。

根據大聯盟官網指出，這不僅是貝茲本季首次進入傷兵名單，另外也是自2018年來的首次。

貝茲到目前為止出賽82場，有14轟，40打點，打擊率.270，他在7月份的手感不錯，有增溫趨勢，出賽14場，打擊三圍.370/.417/.685。

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