NBA》奪冠2班底都不留！湖人傳向全聯盟兜售庫茲馬、波普

沃神爆料湖人向全聯盟球隊兜售庫茲馬和波普。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕上屆冠軍湖人本季在季後賽首輪就淘汰出局，季後傳出將積極補強、動作頻頻，庫茲馬（Kyle Kuzma）、卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope），雖然都是去年紫金軍團的奪冠班底，但今《ESPN》記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）爆料，湖人隊幾乎已經向聯盟裡的每支球隊兜售他們。

去年風光在奧蘭多泡泡園區奪冠的湖人，休季期間放走豪爾德（Dwight Howard）、射手D.格林（Danny Green）等奪冠班底，引進施洛德（Dennis Schroder）、哈瑞爾（Montrezl Harrell）和M.加索（Marc Gasol），季中更簽下與騎士達成買斷的4屆籃板王卓蒙德，與詹姆斯（LeBron James）、A.戴維斯（Anthony Davis）組成三巨頭，不過3人合體的化學效應不如預期，季後賽首輪就遭到太陽淘汰。

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本季黯淡出局的湖人勢必要在這個休季期對球隊現有陣容大刀闊斧，去年奪冠班底之一的庫茲馬和卡德威爾波普就成為能拿來交易的重要籌碼，據沃神透露，湖人隊幾乎向聯盟裡的每一支球隊都兜售過庫茲馬和波普，但是他也指出，湖人可能很難用他倆人換來一位施洛德（Dennis Schroder）這樣等級的控球後衛。

身為當年湖人四少中唯一被留下的球員，庫茲馬曾被視為湖人陣中重要年輕核心，但他在生涯第4個球季的表現卻讓人相當失望，今年他在季後賽場均出戰21.5分鐘，卻僅能繳出6.2分、3.8籃板，命中率僅有29%，去年他與湖人提前以3年4000萬美元月續約；而波普今年季後賽同樣表現低迷，場均僅6.2分2.8籃板，外線命中率也只有21%，波普也是在去年夏天和湖人達成協議，以3年3900萬美元續約。

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