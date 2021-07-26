中華奧會賽程竟獨漏莊智淵 網氣炸砲轟：連照片都舊的

有網友留意到，中華奧會官方臉書昨在更新賽程時竟獨漏莊智淵，在網友撻伐後才補上，甚至有網友指出有相關留言被刪除，引發網路持續洗版砲轟。（圖擷自中華奧會臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕40歲台灣奧運五朝元老「桌球教父」莊智淵，昨挺進男單32強，但有網友留意到，中華奧會官方臉書昨在更新賽程時竟獨漏莊智淵，在網友撻伐後才補上，甚至有網友指出有相關留言被刪除，引發網路又一波砲轟。

有網友留意到，中華奧會官方臉書昨在更新賽程時竟獨漏莊智淵，在網友撻伐後才補上，甚至有網友指出有相關留言被刪除，引發網路持續洗版砲轟。（圖擷自中華奧會臉書）

世界排名第26的「桌球教父」莊智淵昨對戰小17歲的阿根廷席方泰斯，以4：3上演漂亮逆轉勝戲碼，今天將遭遇世界排名第19的香港一哥黃鎮廷，若再獲勝將可晉級16強。

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有網友留意到，中華奧會官方臉書昨在更新賽程時竟獨漏莊智淵，在網友撻伐後才補上，甚至有網友指出有相關留言被刪除，引發網路持續洗版砲轟。（圖擷自中華奧會臉書）

因應我國選手每日有不同賽事，中華奧會前一天也都會整理隔天的中華隊選手賽程，但有不少網友指出，昨日公布的賽程內容竟獨漏莊智淵，且使用的照片也不是比賽當天的照片，引發大批網友留言砲轟「連選手出賽都可以忘記？」、「為什麼莊智淵是放這張照片？這是練習時的照片吧？」、「奧會放新照很難嗎？大小眼讓人噁心」，甚至有網友直接送上轉播畫面截圖，還說「有需要可轉走不用問」。

在網友洗版後，中華奧會小編也出面留言表示「再也不敢忘記」，但又被網友抓包更新內容有漏字，且也有網友質疑，相關留言遭到刪除，引發網友又一波怒火，質疑「刪文不能解決問題」，小編回應則稱「賽程表調整中，敬請見諒」，引發網友質疑，指刪除留言與賽程表調整分明是兩回事。

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