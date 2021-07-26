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網球》「你的生涯夠精彩了！」盧彥勳告別球場 哥哥感性發文

2021/07/26 12:17

盧彥勳正式結束20年職業生涯。（特派記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕台灣好手盧彥勳昨在東京奧運網球男單首輪不敵德國好手茲維列夫（Alexander Zverev），20年職業生涯劃下句點，陪伴他征戰賽場多年的哥哥盧威儒，也感性發文表示，「以身為盧彥勳大哥感到光榮」。

五朝元老盧彥勳選擇將東京奧運當作職業生涯最後一站，他在首輪面對世界第五的茲維列夫以直落二落敗，盧彥勳在賽後接受訪問完畢時難掩激動告訴哥哥：「二十年前感覺還歷歷在目，怎麼一眨眼就結束了。」盧威儒則回應弟弟：「夠了！你的一生到目前為止，有超過一半的時間，在網球場上比賽和訓練，是時候休息了，至少好好陪家人。你創造了許多紀錄了，職業選手生涯夠精采了！老爸在天上都看到了。」

盧威儒透露，自己在安慰弟弟的同時，眼淚也在眼眶打轉，他還表示，其實賽前看到盧彥勳登場的畫面，因為可能是弟弟生涯最後一役，就覺得有點感傷，在盧彥勳的生涯正式劃下句點後，盧威儒也在臉書發文感謝外界支持，「這二十年來的職業生涯，感謝許多支持我們的長輩、朋友、和師長們，我們才能一路挺過來，點滴都在心頭，今天我們算是正式畢業了。」

盧威儒提到，高壓的職業網球生活，深深的影響著他們一家人。「出國比賽時，一個星期接著一個星期，在不同的國家不同的城市中流浪，今天迎接勝利的喜悅，可能明天就要面對失敗的沮喪，全家瀰漫著輸球難過的氣氛。高壓的生活、不正常的作息，我們家裡包含媽媽都有胃食道逆流的『職業病』。」

「今天開始我們不用再過這樣的生活了。不用為了保住勝利的好運氣，每天都吃同樣的餐廳，點同樣的餐；不用回到台灣休息時，還想著要怎麼訓練維持，怎麼安排賽程了；不用半夜起盯著盧彥勳比賽的Live-score。」盧威儒感性寫道，「當然我們兄弟應該再也沒有機會，可以一起出國征戰世界各地的網壇了。然而這二十多年的職業生涯，會是我們兄弟這一輩子最好的回憶。」

盧威儒最後表示，「感謝上帝，讓我們兄弟能合作無間，彼此信任，互相扶持。我帶著盧彥勳參加他第一個職業賽，也陪著他走完他職業生涯的最後一段，如今在東京奧運的賽場上，見証他的最後一場賽事，我以身為盧彥勳大哥和Team Lu的一份子感到光榮。」

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