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東奧》「有些遺憾才有更長遠的追求..」 楊勇緯發文18萬網友盛讚

2021/07/26 11:58

楊勇緯奪銀後流下英雄淚。（資料照，特派記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕台灣「柔道男神」楊勇緯在東京奧運榮獲柔道男子60公斤級銀牌，一舉成名，也成為台灣之光，帥氣的臉龐更讓台日粉絲陷入瘋狂，IG追蹤人數更從1萬多暴漲22倍，昨（25）日晚間他在IG上發文，表示這一切得來不易、心中滿滿感激。

楊勇緯本屆奧運連剋保加利亞葛切夫（Yanislav Gerchev）、荷蘭茨亞卡杜阿（Tornike Tsjakadoea），四強戰遭遇法國姆凱德茲（Luka Mkheidze），進入延長賽黃金得分制，於在5分21秒時強勢壓制取得「一本」勝利，金牌戰強碰日本名將高藤直壽，同樣進入延長賽黃金得分制，楊勇緯領到第3次「指導」遭判定犯規輸掉比賽，不過收下銀牌仍令人激賞。

而他搶下銀牌堪稱柔道項目大黑馬，帥氣的臉龐、精壯的身材和率直的應對更是迷倒大批粉絲，IG在短短一天就漲粉22倍，就連台灣藝人大支、黃偉晉、鄭茵聲、蔡旻佑、盧學叡、阿爆、立委林昶佐等人都湧進追蹤。

昨晚楊勇緯在IG發文，表示這一切都不容易，他覺得自己很幸運也很幸福，一路走來要感謝的人實在是太多太多了，心中是滿滿的感激，「能創造歷史性的一刻是大家一起共同努力來的！所以我要一起分享這份感動與榮耀，很開心能為台灣柔道拿下第一面奧運獎牌。」

而他也表示這次勇闖金牌戰雖無法奪金，但正因為有些遺憾，才有了更遠大的追求，「謝謝大家在電視機、live前為我集氣加油，謝謝大家的祝福，心之所往，就是方向。」貼文一出吸引超過18萬粉絲按讚留言，「你是大家心目中的金牌」、「勇緯超棒」，更有許多日本網友都來留言打氣。

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楊 勇緯 ヤン（@yangyungwei）分享的貼文

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