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東奧跆拳道》蘇柏亞、黃鈺仁16強止步 鄭文燦：已發函鼓勵

2021/07/26 11:13

桃園市長鄭文燦今提及桃園市籍的東京奧運跆拳道選手蘇柏亞、黃鈺仁在16強賽止步，他已發函鼓勵，希望選手們發揮運動家精神奮戰不懈。（記者魏瑾筠攝）

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕2020東京奧運如火如荼在日本東京各地登場，今年台灣代表團有60餘位優秀選手赴戰，其中9名選手來自桃園市。桃園市長鄭文燦今提及跆拳道選手蘇柏亞、黃鈺仁在16強賽止步，他已發函鼓勵，希望他們發揮運動家精神奮戰不懈。

鄭文燦表示，史上第一次的「防疫奧運」在東京舉行，23日起進行各種比賽，雖然沒有觀眾，但可以看轉播，全國的人民也因為防疫期間的辛苦，看到奧運的成績非常雀躍，台灣已經拿下柔道的銀牌，跟另外一項（跆拳道）銅牌。

鄭文燦指出，全國派出60餘位選手，其中桃園市有8位選手出賽，包括體操項目的李智凱，他的湯瑪士迴旋、在鞍馬上完美精準的動作，大家非常熟悉；標槍項目的鄭兆村，是楊梅瑞原國中出身、北科附工畢業，他的爸爸也還在清潔隊服務，

鄭文燦還說，另有6名選手，其中跆拳道蘇柏亞和黃鈺仁兩位選手，在16強賽止步，他也特別發函去鼓勵，希望選手們發揮運動家的精神奮戰不懈。

「其他的選手陸續在比賽，我們也會為他們加油。」鄭文燦強調，雖然這一次不能夠隨團，但已請桃園市政府體育局的同仁，密切注意各種比賽訊息，不管比賽得獎或沒得獎，奪牌或沒奪牌，都會做代表隊以及桃園市選手的最佳後盾。希望國人在防疫的同時也為東奧選手加油。

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