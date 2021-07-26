東奧羽球》保住晉級機會！「黃金男雙」李洋／王齊麟力退英國組合

台灣「黃金男雙」李洋／王齊麟，今在第2戰重整旗鼓，以21：17、21：14力退英國組合。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕東京奧運羽球男雙小組賽首戰吞敗的台灣「黃金男雙」李洋／王齊麟，今在第2戰重整旗鼓，以21：17、21：14力退英國萊恩（Ben Lane）／范迪（Sean Vendy），保住晉級機會。

李洋／王齊麟小組賽籤表頗硬，與印度蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy）／謝提（Chirag Shetty）、英國組合，以及世界排名第一的印尼組合吉德翁（Marcus Fernaldi Gideon）／蘇卡穆約（Kevin Sanjaya Sukamuljo）分在同組，分組前2能晉級。

請繼續往下閱讀...

李洋／王齊麟首戰3局不敵印度搭檔，想要晉級得盡力在最後兩戰求勝，他們今對上英國組合在賽前已喊話會竭盡全力，雙方過去4度交手，麟洋配取得4戰全勝優勢。

台灣「黃金男雙」李洋／王齊麟保住晉級機會。（法新社）

在能否晉級的關鍵一戰，麟洋配在首局前段還與對手僵持不下，但技術暫停後表現加溫，以21：17先馳得點，第2局加足馬力，最多取得6分領先，終以直落2收下兩人在東奧的首勝。

麟洋配小組賽取得1勝1負，最終戰要對上世界第一的印尼組合，至於英國搭檔則已吞下2連敗排墊底。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法