東奧跆拳道》東奧劉威廷遭勁敵逆轉 彰化父母吐真情！

東奧跆拳道選手劉威廷雙親，看到比賽結果難掩失望之情，也肯定威廷已盡力，全家人以他為榮。（記者張聰秋攝）

〔記者張聰秋／彰化報導〕東奧選手、台灣跆拳隊選手兼隊長劉威廷，今天出賽80公斤級項目，首戰16強遇上亞塞拜然籍、世界排名第2名強敵，原本領先最後被對手2踢失分而飲恨，他彰化家鄉的父母守在電視機前全程觀看，難掩失望之情，但也不斷鼓勵他還要機會爭取敗部復活的機會，劉父說，有努力就好了！能上奧運比賽已相當了不起，全家以他為榮。

劉父表示，威廷輸在臨場發揮欠佳，看他整個黑眼圈那麼重可能睡得不好，說得真他那麼高，搭機做經濟艙，腳要捲曲起來其實有點不好，像舉重選手那麼胖的，電視上看到威廷氣色不好，睡眠應該有點不足，不過，沒關係，有盡力就好。劉母則以謝謝大家的關心和鼓勵，她相信威廷已盡力。

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賽前，劉威廷的父母守在電視機鏡頭前為他加油集氣，振臂高喊「威廷」加油、金牌拿回來！劉父充滿信心說，威廷比賽經驗豐富，也第2次參加奧運競賽，上屆進入8強，本屆首役對戰勁敵，威廷是遇強則強、壓力型的選手，肩膀越沈重表現會越厲害！

家鄉在彰化縣的26歲劉威廷，是台灣選手隊唯一有奧運經驗的選手，2度征戰奧運，目前攻讀台體大碩士，已修完學分，等比賽結束繳出論文，取得學歷，規劃退休不再參加國際級競賽，轉往教職，栽培後進。

他的父親劉永成昨晚透過手機賴和威廷對話，關心他在東京的狀況，今則在攝影鏡頭前與劉母守在電視機前為他隔空加油，鼓勵他全力以赴、不留遺憾，抱著背水一戰、最後一戰的心情，拿出實力拚到底。

劉父說，上屆里約奧運，劉威廷晉級8強賽以1分飲恨，輸得很冤，沒有發揮好實力，第1戰拿出全部實力，第2戰可能因為第1次參加奧運，過於緊張，表現失常，4年後再戰已做好充分準備，他對威廷拿下金牌深具信心。

小學時看到社團指導老師穿上跆拳道服的模帥氣十足，劉威廷當時身高不高，崇拜穿道服踢跆拳道的正義之氣，小學三年級加入學校社團，開啟了他的運動生涯，一路學、征戰無數次比賽，家裡的牆壁掛滿他的獎牌、獎狀，比賽經驗豐富。

劉威廷參賽獎牌無數還有國光體育獎章。（記者張聰秋攝）

民進黨彰化縣黨部主委邱建富（左）和劉威廷的家人，在電視機前集氣加油。（記者張聰秋攝）

東奧選手、台灣跆拳隊選手兼隊長的彰化子弟劉威廷，今天出賽80公斤級項目，圖為他代表彰化縣參加全國運動會的身影。（家人提供）（記者張聰秋攝）

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