MLB》張育成3打數繳白卷 印地安人1分差險勝光芒

張育成今日3打數繳白卷。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕效力於印地安人的台灣好手張育成，今日在與光芒的比賽中以先發上場，擔任第7棒一壘手，不過可惜3打數繳白卷，打擊率下降至0.185，而球隊則是以3：2險勝，躲過系列賽被橫掃的命運。

張育成上周（22日）重返大聯盟後，連兩場出賽都有安打表現，隔了一天後，今日再度出賽，擔任先發第7棒一壘手。張育成3個打數都是面對光芒投手亞柏格（Ryan Yarbrough），但都未有斬獲，2局下擊出游擊方向滾地球出局，4局下敲游擊平飛球出局，7局下打出一壘方向滾地出局，

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光芒投手亞柏格今日表現不俗，主投7局被打5支安打，其中有1發陽春砲，總共僅失這1分，另外送出6張老K，1次保送。印地安人則推派麥肯齊（Triston McKenzie）先發，主投6局被敲5安打，其中挨1支陽春砲，總共失2分，投出6次三振，1次保送。

本場比賽光芒在1局上先馳得點取得1：0，不過很快印地安人在下半局就有所回應，開路先鋒赫南德茲（Cesar Hernandez）敲出中外野方向全壘打，追平比分。

6局上光芒靠著老將克魯茲（Nelson Cruz）的陽春砲超前2：1。而印地安人則在8局下吹起反攻號角，赫南德茲在該局率先敲安上壘，羅沙里歐（Amed Rosario）遭觸身保送，接著拉米瑞茲（Harold Ramirez）敲安打送回追平分，下一棒布雷德利（Bobby Bradley）擊出中外野高飛犧牲打，幫助印地安人反超3：2，此後雙方都未再有分數進帳，終場印地安人就以1分之差險勝。

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