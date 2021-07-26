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東奧游泳》勵志！中國女孩20年前遭棄養 今為加拿大摘東奧首金

2021/07/26 12:52

孟尼爾奪下女子100公尺蝶式金牌。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕東京奧運游泳項目女子100公尺蝶式決賽，加拿大華裔泳將孟尼爾（Maggie MacNeil）擊敗上屆金牌瑞典名將約史卓姆（Sarah Sjostrom）和中國名將張雨霏，游出55秒59一舉奪金，誰也沒想到在中國出生後就遭遺棄的孟尼爾，在20年後竟能奪下奧運金牌。

孟尼爾在2019年世界游泳錦標賽，就以55.83秒的驚人成績打破約史卓姆保持3年的世界紀錄並領先領先0.39秒，一戰成名也為加拿大贏得了該項目的第一枚金牌，今在奧運100公尺蝶式決賽，再游出55秒59，以史上第三快風光摘金。

孟尼爾今為加拿大摘東奧首金。（路透）

「我現在真的不知該說什麼，完全不敢置信！」奪得人生第一面奧運金牌的孟尼爾受訪時難掩興奮地表示，「我根本看不到其他選手，但我覺得在外側水道對我很有利，這能幫助我完全專注在比賽上，而不是看其他選手在做什麼。」

而外媒報導，孟尼爾2000年2月在中國出生，出生後便遭到遺棄，1歲時被加拿大倫敦市的一個家庭收養，養父艾迪（Ed MacNeil）是一名老師，養母蘇珊（Susan MacNeil）則是家庭醫生，她還有一位妹妹，同樣也是在中國被領養。

而中國選手張雨霏和澳洲選手麥肯（Emma McKeon）分別以55秒64和55秒72成績拿下銀牌、銅牌。

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