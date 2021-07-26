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東奧》官方推特名次「不給楊勇緯國旗」 網湧入刷一排喊：來自台灣！

2021/07/26 14:09

「柔道男神」楊勇緯勇奪男子柔道60公斤級銀牌，東奧官方推特公告名次貼文惹議，網友湧入留言力挺。（圖截自推特、記者林正堃攝，本報合成）

〔即時新聞／綜合報導〕台灣「柔道男神」楊勇緯24日在東京奧運男子柔道60公斤級奪銀，實力及顏值兼具的他一舉成名，不僅登上日本推特熱門關鍵字，個人IG追蹤人數更暴增十多萬人。然而東奧官方推特於賽後公布名次時，只見其他三位選手的名字後方都加上了國旗，唯獨楊勇緯的名字後方「空蕩蕩」，讓不少國內外網友傻眼不已，湧入留言狂刷一排台灣國旗為楊勇緯撐腰。

國內外網友狂刷台灣國旗為楊勇緯讚聲。（翻攝自推特）

東京奧運官方24日在推特公告男子柔道60公斤級的得獎名次，獲得金牌及銅牌的日本、哈薩克和法國選手名字後方都有國旗標誌，唯獨楊勇緯的名字後方被留白，既無國旗也不見中華台北的會旗，網友群起留言替楊勇緯「補上國旗」。

貼文曝光後，不僅引爆台灣網友不滿，更有大批外國網友質疑東奧官方作法，直批「為何不敢放上台灣國旗？」、「你們真的是個中立、非營利的組織嗎？還是中國的無骨魁儡？」、「為什麼否認台灣國旗？他們的選手不值得獲得與他國同等的對待嗎？我以為奧運的精神就是平等呢，請解釋」、「你遺漏了楊勇緯的國旗。可恥，非常可恥，奧運本應凌駕於政治之上，但你們卻因畏於中國而否定了台灣應有的榮耀」、「政治偏見和歧視是違反競賽規則的，不是嗎？」

短短2天內已湧入逾2千則留言連刷整排台灣國旗力挺，「或許你『眼睛太大』找不到我們的國旗，讓我給你看看放大版的，這是台灣！」、「中華台北不是我們的國名，台灣才是！」、「楊勇緯來自台灣」、「楊勇緯，我們以你為榮」、「台灣奪銀，驕傲地讓國旗飄揚吧」、「這是用華為手機PO的嗎？讓我們替你修正一下」、「銀牌屬於台灣，附上國旗讓你下次記得使用」，還有網友打趣寫下「楊太太們等一下就來了」。

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