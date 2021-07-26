晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 奧運

東奧前線》「很抱歉！」 連珍羚賽後受訪時淚崩

2021/07/26 13:34

連珍羚被判三次犯規輸，賽後受訪時激動掉淚。（體育署提供）

〔特派記者羅志朋／東京報導〕台灣「柔道女王」連珍羚今在東京奧運女子57公斤級16強賽，進入延長黃金得分驟死賽，以累計「3次指導」違規的「犯規輸」，爆冷不敵斯洛維尼雅凱澤爾（Kaja Kajzer），賽後連珍羚接受台灣媒體採訪時不斷啜泣落淚，久久不能自己，場面感傷。

「很抱歉，是這樣的結果。」賽後連珍羚說，長期在日本訓練，依然時常感受到國人支持著她、支持著柔道，真的很想回應他們的期待，只是結果不如預期，對此感到非常抱歉。

連珍羚表示，在奧運比賽之前，她已經把自己準備得很完美，把能做的事情都做完成，比賽結果就是這樣，就只能接受這個結果。

已33歲的連珍羚，下一步該如何邁出?她說，「現在還沒有心思想下一個階段。」

上屆里約奧運連珍羚拿到第5名，東京奧運首輪就爆冷落敗，兩次奧運經驗有何不同?她指出，「這次在東京，我覺得更多人期待柔道項目，這是讓我感受最多的。」

楊勇緯日前風光奪銀牌，為了感念學姐平常幫他很多，今天賽前他特別到日本武道館擔任連珍羚的陪練員，希望能盡一己之力，助學姐一臂之力。

連珍羚說，「真的很感謝他，前天剛比完賽，相信全身還是很痠痛的情況下，還願意一早就陪我熱身，我也很開心在這路上，一直有人互相一起朝目標前進，讓自己內心可以更強壯。」

從連珍羚視角看楊勇緯，她說，「相信前天看到勇緯的表現，已經讓世界看到我們了。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。