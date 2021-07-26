東奧前線》「很抱歉！」 連珍羚賽後受訪時淚崩

連珍羚被判三次犯規輸，賽後受訪時激動掉淚。（體育署提供）

〔特派記者羅志朋／東京報導〕台灣「柔道女王」連珍羚今在東京奧運女子57公斤級16強賽，進入延長黃金得分驟死賽，以累計「3次指導」違規的「犯規輸」，爆冷不敵斯洛維尼雅凱澤爾（Kaja Kajzer），賽後連珍羚接受台灣媒體採訪時不斷啜泣落淚，久久不能自己，場面感傷。

「很抱歉，是這樣的結果。」賽後連珍羚說，長期在日本訓練，依然時常感受到國人支持著她、支持著柔道，真的很想回應他們的期待，只是結果不如預期，對此感到非常抱歉。

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連珍羚表示，在奧運比賽之前，她已經把自己準備得很完美，把能做的事情都做完成，比賽結果就是這樣，就只能接受這個結果。

已33歲的連珍羚，下一步該如何邁出?她說，「現在還沒有心思想下一個階段。」

上屆里約奧運連珍羚拿到第5名，東京奧運首輪就爆冷落敗，兩次奧運經驗有何不同?她指出，「這次在東京，我覺得更多人期待柔道項目，這是讓我感受最多的。」

楊勇緯日前風光奪銀牌，為了感念學姐平常幫他很多，今天賽前他特別到日本武道館擔任連珍羚的陪練員，希望能盡一己之力，助學姐一臂之力。

連珍羚說，「真的很感謝他，前天剛比完賽，相信全身還是很痠痛的情況下，還願意一早就陪我熱身，我也很開心在這路上，一直有人互相一起朝目標前進，讓自己內心可以更強壯。」

從連珍羚視角看楊勇緯，她說，「相信前天看到勇緯的表現，已經讓世界看到我們了。」

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