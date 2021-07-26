東奧柔道》連珍羚16強遭淘汰帶淚離場 經紀人：請大家給她一點時間

連珍羚今在東京奧運女子57公斤級16強賽落敗。（體育署提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕連珍羚今在東京奧運女子57公斤級16強賽，比賽進入黃金得分時因累計「3次指導」違規，最終以「犯規輸」爆冷不敵斯洛維尼亞的凱澤爾（Kaja Kajzer），結束今年征奧旅程，也讓她失望地帶淚離場。

上屆里約奧運寫下女子柔道最佳第5，連珍羚今年力拚再創佳績，首輪輪空直達16強，今開賽面對凱澤爾也表現強勢，只是正規賽4分鐘都為能成功取分，且還吞下1次指導。

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比賽進入黃金得分驟死賽，兩人都久攻不下，連珍羚卻又接連吞下2次指導違規，其中最後一次發生在4分03秒，也因此遭判犯規輸，確定止步16強。

賽後，連珍羚經紀人鄭瀅瀅也在連珍羚粉絲頁代為發文，她表示：「感謝國人的加油和支持。稍早珍羚在16強淘汰賽中吞下三支指導，不幸落敗。」

鄭瀅瀅表示，連珍羚在上場比賽前曾說過：「一個成熟的選手，不論比賽的結果，都要勇敢面對，因為這就是勝負的世界。」她補充，此時此刻，相信大家都難以接受這樣的結果，「請大家給珍羚一點時間，待珍羚心情平復之後，會再與珍羚討論，再與大家更新消息，謝謝。」

雖柔道有敗部復活賽制，但連珍羚並未能挺進8強，因此，也確定今年奧運成績停在16強。

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