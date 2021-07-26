東奧》開幕式創驚人收視率 平均56.4％直逼1964年東奧

日本放送協會（NHK）轉播東奧開幕式的收視率今出爐，平均家戶收視率高達56.4%。（歐新社）

〔即時新聞／綜合報導〕東京奧運於23日晚間舉行開幕儀式，日本放送協會（NHK）轉播節目的收視率今出爐，平均家戶收視率達到56.4%，直逼1964年東京奧運的紀錄（61.2%），另外，本次轉播的瞬間最高收視率也高達61.0%。

東京奧運開幕式於23日晚間舉行，共約6000人參與盛會。（路透）

根據《Sponichi Annex》報導，NHK於日本時間23日晚間7時56分至11時51分（台灣時間晚上6時56分至10時51分）之間，全程轉播東京奧林匹克開幕式，創下56.4%驚人的平均家戶收視率，瞬間最高收視率也達61.0%，時間點分別落在晚間8時25分、26分及47分。

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據報導，晚間8時25、26分是由日本「靈魂歌姬」MISIA領唱國歌後，日本舞者森山未來以一支「MOMENT OF REMEMBRANCE」舞蹈悼念不幸因疫情或災難喪命的人士；晚間8時47分則為各國選手團開始入場之際。

報導指出，上屆2016年里約奧運開幕式乃於日本時間上午時段舉行，當時NHK轉播收視率約為23.6%，而2008年的北京奧運開幕式，即便與本次東奧同樣在黃金時段（晚間7至10時）舉行，收視率也僅37.3%。

報導提及，原定2020年舉行的第32屆夏季奧運面臨奧運史上首次因疫情延期1年的窘境，最終在東京都發布「緊急事態宣言」的情況下揭幕，開幕式高潮為日本網球女將大坂直美登上聖火台點燃聖火的震撼一幕。

本次開幕儀式除了盡可能減少過於華麗的表演節目、觀眾席上少了熱情的歡呼聲，在日皇德仁的開幕宣言中亦巧妙避開了與「慶祝」相關的詞彙，改以較低調的方式祝福東奧賽事順利圓滿。出席開幕式的各國選手團及相關人員共約6000人，眾人在開幕式上一齊為疫情受害者默禱。

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