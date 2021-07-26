東奧籃球》首秀就虐爆對手！東契奇狂砍48分 率隊擊敗阿根廷

東契奇狂砍48分率隊擊敗阿根廷。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕東京奧運籃球小組賽今進行第2日賽事，獨行俠球星東契奇（Luka Doncic）今迎來生涯奧運首秀，出賽31分鐘狂砍48分、11籃板，率領斯洛維尼亞以118：100大勝阿根廷，小組賽首勝開胡。

獨行俠球星東契奇今年帶領斯洛維尼亞首度前進奧運，小組賽首戰碰上由老將史柯拉（Luis Scola）領軍的阿根廷。

請繼續往下閱讀...

東契奇在首節連續轟進3顆三分彈，打得阿根廷措手不及，他一人在上半場就進帳31分，幫助斯洛維尼亞在兩節打完取得雙位數領先。

易籃後，斯洛維尼亞火力依舊兇猛，一舉取得20分領先，也讓阿根廷難以招架，而此仗狀態火燙的東契奇持續留在場上，全場投進6顆三分球、猛砍48分、11籃板、5助攻，但也發生6次失誤。今斯洛維尼亞團隊命中率5成，且共有4人得分上雙，下一戰將和日本交手。

阿根廷老將史柯拉砍下全隊最高23分、坎帕佐（Facundo Campazzo）進帳次高21分，但團隊三分球熄火，種下敗因。

值得一提的是，此役的裁判中有1人來自台灣，為我國的國際裁判于容，過去他也經常在大賽中登場執法。

東契奇狂砍48分率隊擊敗阿根廷。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法