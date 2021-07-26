謝長廷發文向選手致歉 意外引楊太太們暴動 網：根本炫耀文無誤

〔即時新聞／綜合報導〕東京奧運期間，台灣駐日代表謝長廷，每天介紹東奧相關動態，有我國選手出場賽事，他都盡量親自到場，幫粉絲捕捉具有臨場感的畫面。今日他在臉書發文，特別給予選手們加油打氣，但他也感慨，對自行車選手馮俊凱深感抱歉，因為對於這次比賽沒有幫到什麼，「孤軍奮戰，艱難可以想像」。

謝長廷在內文中指出，自行車選手馮俊凱來挑戰234公里富士山麓的賽程，「孤身奮戰，缺乏隊友支援，艱難可以想像，他也今天回台，我們這次感覺對他比賽沒有提供什麼直接協助，深感抱歉」。

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據悉，本屆自由車公路賽場地設在富士山脈，全場234公里，總爬升達4856公尺，且途中反覆爬坡，難度堪稱六星級。但台灣隊僅有馮俊凱1人孤身奮戰，缺乏隊友支援，因此未能完賽，最終由厄瓜多車手卡拉帕斯（Richard Carapaz）以6小時05分26秒單飛進入終點，奪下金牌。

另外，謝長廷也表示中午有前往現場觀賽，替「柔道女王」連珍羚加油。連珍羚在16強賽淘汰賽中，雙方勢均力敵，在延長加賽時段，因累計「3次指導」違規落敗，「在場觀賽加油的正副署長、教練、及楊勇緯莫不大喊可惜？」。

但令網友驚艷的是，謝長廷發文中並無提及柔道摘銀的選手楊勇緯，卻放上2人的合照，讓網友們紛紛留言，「這張合照真令人羨慕」，也有人直言謝長廷「根本炫耀文啊！」。

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