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東奧自由車》女博士爆冷摘金 「銀」恨的世界冠軍抱怨沒有無線電

2021/07/26 17:54

荷蘭車手范福洛騰。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕東京奧運自由車女子個人公路賽昨爆出大冷門，擁有數學博士學位的30歲的奧地利選手安娜·基森霍佛（Anna Kiesenhofer）意外摘得金牌，而曾獲得世界冠軍的荷蘭選手范福洛騰（Annemiek van Vleuten）只拿到銀牌。范福洛騰賽後抱怨，奧運比賽沒有無線電讓她們感到困惑。

Cycling News》報導，范福洛騰坦言不知道基森霍佛一人單飛在前頭，她認為這是溝通問題，因為奧運自由車公路賽不被允許使用無線電。

現年38歲的范福洛騰說，「我們不知道，我們在剩下10公里處聽到45秒，這讓人感到非常困惑，不僅是我，荷蘭隊和還有其他國家一樣。在最重要的賽事，你不被允許帶通訊工具，而我們通常是會這樣做。這應該會讓比賽更有趣，但這次卻讓比賽更加混亂。」

《Cycling News》提到，在國際自行車聯盟女子世界巡迴賽中（UCI Women's World Tour），女子自由車隊可在比賽中使用無線電，和隊友、支援車上的工作人員進行溝通。但奧運不允許自由車選手使用無線電，因此車手們在比賽中必須靠口頭交流，或是可到支援車上來獲得資訊。

范福洛騰在2016年里約奧運時，當時她於下坡路段不慎摔車倒地不起，導致腰椎骨折和嚴重腦震盪，因此住院治療。而在本屆東京奧運，范福洛騰完賽拿到銀牌，收下生涯首面奧運獎牌。

奧地利選手安娜·基森霍佛（中）爆冷摘得金牌。荷蘭車手范福洛騰（左）拿到銀牌。（路透）

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