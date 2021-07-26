東奧》楊勇緯奪銀！ 網提「朱木炎當年有多強」 釣出本人回應

朱木炎（左）和陳詩欣（右）於2004年雅典奧運替台灣踢回兩面金牌。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕23歲台灣「柔道男神」楊勇緯和19歲女將羅嘉翎，為我國在東京奧運獲得一銀一銅，隨著賽事如火如荼地進行，就有網友提起跆拳道好手朱木炎2004年參加雅典奧運為我國拿下第二面金牌，好奇「朱木炎當時有多強？」話題不僅引發網友熱議，也意外釣出朱木炎本人回應「謝謝大家想起我以前的努力」。

朱木炎2004年代表台灣參加雅典奧運，在跆拳道58公斤量級決賽以6:1擊敗墨西哥隊選手奪金，在2008年北京奧運獲得銅牌後，就在賽後宣布退休。（資料照）

楊勇緯在東奧勇奪銀牌，在台日之間一炮而紅，帥氣外表與比賽英姿也讓不少人搶當「楊太太」，就有網友提起2004年朱木炎與陳詩欣接連為我國拿下2金牌，表示「如果楊勇緯拿銀牌被封神，那朱木炎跟陳詩欣，當年為台灣贏得兩面金牌，然後台灣開始一陣跆拳道風，想請問一下，朱木炎當初有多屌啊？」

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朱木炎稱讚楊勇緯的好表現並謙虛回應，「謝謝，恭喜楊勇緯！上面說的有點太誇張了，不過謝謝大家想起我以前的努力」，再度引發話題。（圖取自「Muyen Chu（朱木炎）」臉書粉專）

不少網友紛紛留言「印象中6:1完封吧，金牌實至名歸」、「從頭到尾把對手壓著打」，甚至踢到奧運受不了，為了他改規則，「你可以去找他奧運影片來看，真的神扯」、「當時他沒對手不是隨便說說的」、「跳起來 能踢三下的人 世界可不多」、「那時候台灣真的有一波跆拳道風」、「去找一下朱木炎那場影片，看得一愣一愣的＝＝」。

就有網友把報導連結分享到朱木炎臉書粉專「Muyen Chu（朱木炎）」，笑讚「哈哈再看一次還是覺得你很厲害！」而朱木炎則稱讚楊勇緯的好表現並謙虛回應，「謝謝，恭喜楊勇緯！上面說的有點太誇張了，不過謝謝大家想起我以前的努力」，再度引發話題。

朱木炎2004年代表台灣參加雅典奧運，在跆拳道58公斤量級決賽以6:1打敗墨西哥隊選手奪金，在2008年北京奧運獲得銅牌後，就在賽後宣布退休。

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