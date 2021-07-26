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東奧》粉碎中國8金美夢！ 英國「跳水王子」等待13年獲首金

2021/07/26 16:52

「跳水王子」戴利與李伊擊敗中國奪下金牌。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕英國「跳水王子」戴利（Tom Daley）與李伊（Matty Lee），在男子雙人10公尺高台跳水當中繳出優異表現，以1.23分差擊敗中國奪牌大熱門曹緣與陳艾森，順利奪下金牌，也一舉粉碎中國跳水8金的美夢。

戴利在奪牌後《BBC》說道：「老實說我還是沒有相信發生了甚麼事情。這個時刻，能夠被以奧運冠軍身分叫名，我整個人都失神了，我在哭。」戴利在2008年就參加北京奧運但未奪牌，接下來在2012年倫敦奧運，以及2016年的里約奧運，於單人10公尺高台與雙人10公尺高台奪下銅牌。

「跳水王子」戴利與李伊擊敗中國奪下金牌後相擁。（路透）

英國組合從頭到尾都表現完美，在第四跳奪下93.96分，最後一跳更是拿下101.01的高分，最後他們拿下高達471.81的總分，在第四跳發生失誤，僅拿73.44分的中國組合，儘管最後一跳跳出全場最高101.52分，仍以470.58不敵對手吞敗。

「跳水王子」戴利與李伊擊敗中國奪下金牌。（路透）

「跳水王子」戴利與李伊擊敗中國奪下金牌。（路透）

「跳水王子」戴利。（路透）

中國組合只拿下銀牌。（法新社）

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