「舉重女神」郭婞淳出戰拚首金 今日賽事預告與轉播

「舉重女神」郭婞淳。（資料照，記者塗建榮攝）

早安！自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

東京奧運迎來第四天的賽事，今天仍有許多優秀的我國運動健兒出賽，其中包括黃金男雙李洋王齊麟迎來小組賽的最終戰將對決世界排名第一的印尼組合吉德翁（Marcus Fernaldi Gideon）／蘇卡穆約（Kevin Sanjaya Sukamuljo）、我國舉重好手郭婞淳將出戰女子59公斤量級的賽事、桌球部分林昀儒、鄭怡靜、莊智淵和陳思羽將迎來單打第三輪及十六強的賽事，千萬別忘了為我國好手加油打氣!

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今日大聯盟有一場賽事轉播，由藍鳥對決紅襪，紅襪將派出皮維塔（Nick Pivetta）對決藍鳥，皮維塔能否成功拿下勝利呢?球迷朋友千萬別錯過轉播囉!

MLB

21:30 藍鳥＠紅襪 愛爾達體育3台（D-Live）

東京奧運

08:55 桌球 男女單打第三輪 愛爾達體育1台、公視三台

09:30 游泳 準決賽/決賽 愛爾達體育3台

12:20 籃球 女子預賽 愛爾達體育3台

12:30 拳擊 女子69公斤16強

14:15 射擊 10公尺空氣步槍混合團體決賽 愛爾達體育2台

15:00 舉重 女子59公斤決賽 東森新聞台、愛爾達體育2台、公視、公視3台

15:00 桌球 男女單打第三輪 愛爾達體育3台

15:30 足球 女子預賽 愛爾達體育2台

17:00 羽球 夜間預賽 愛爾達體育2台

17:00 跳水 女子雙人10M跳台決賽 愛爾達體育1台

17:00 拳擊 女子60公斤級32強 愛爾達體育3台

18:00 競技體操 女子團體4強-決賽 東森新聞台

18:30 桌球 男女單打16強 愛爾達體育1台

19:00 舉重 女子64公斤決賽 愛爾達體育3台、公視3台

中職

18:35 味全龍@中信兄弟 緯來體育

18:35 富邦悍將@樂天桃猿 ELEVENSPORTS1

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