東奧》比肩高懸85年紀錄 日本雙親如何養出13歲金牌女孩？

年僅13歲的日本選手西矢椛奪下街式賽金牌。（美聯社）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕日本東京奧運列入滑板項目，年僅13歲、就讀國中2年級的西矢椛奪下街式賽金牌，改寫日本最年輕奪牌紀錄，更差點改寫奧運紀錄，雙親不僅支持她玩滑板，父親也陪著她練習給建議，讓她在奪金後表示，最想對家人傳達喜悅。

西矢椛以13歲11個月之齡奪金，差點打破1高懸85年的奧運史上最年輕女子選手奪金紀錄。在1936年柏林奧運，美國隊格斯特（Marjorie Gestring）以13歲267天在跳水項目奪金。

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西矢椛受到2歲大的哥哥影響，5歲開始玩滑板，平日下課後會利用3個小時練習，週末跟父親西矢翔一起練習，起初主要是看哥哥學習招式，認真訓練後，父親會在IG幫她找尋新招，並提供給西矢椛意見。

西矢椛。（路透）

西矢椛說，學校大概在下午4點下課，吃完晚餐，晚上5點出門，大約9點結束，「從來沒想過要放棄滑板，邊研究新招式，邊朋友一起玩滑板真的很開心。」

母親智實表示，西矢椛在私底下是過著日常生活的國中2年級學生，沒有玩滑板時就看YouTube就是看IG。得知自己入選奧運時，同學會跟她說，「妳要去奧運好厲害喔，加油。」西矢椛說，「我的夢想是成為世界沒有人不知道的有名選手。」

日本在新項目滑板大有斬獲，包辦街式賽男女雙金，日本職業滑手瀬尻稜坦言，滑板至今背負一些不良的負面標籤，被認為帶給街上的人們麻煩，藉由這次的奧運賽事，或許能稍微改變印象。

西矢椛。（路透）

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