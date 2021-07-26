晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 2020東京奧運 Just in 快報

東奧》比肩高懸85年紀錄 日本雙親如何養出13歲金牌女孩？

2021/07/26 16:25

年僅13歲的日本選手西矢椛奪下街式賽金牌。（美聯社）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕日本東京奧運列入滑板項目，年僅13歲、就讀國中2年級的西矢椛奪下街式賽金牌，改寫日本最年輕奪牌紀錄，更差點改寫奧運紀錄，雙親不僅支持她玩滑板，父親也陪著她練習給建議，讓她在奪金後表示，最想對家人傳達喜悅。

西矢椛以13歲11個月之齡奪金，差點打破1高懸85年的奧運史上最年輕女子選手奪金紀錄。在1936年柏林奧運，美國隊格斯特（Marjorie Gestring）以13歲267天在跳水項目奪金。

西矢椛受到2歲大的哥哥影響，5歲開始玩滑板，平日下課後會利用3個小時練習，週末跟父親西矢翔一起練習，起初主要是看哥哥學習招式，認真訓練後，父親會在IG幫她找尋新招，並提供給西矢椛意見。

西矢椛。（路透）

西矢椛說，學校大概在下午4點下課，吃完晚餐，晚上5點出門，大約9點結束，「從來沒想過要放棄滑板，邊研究新招式，邊朋友一起玩滑板真的很開心。」

母親智實表示，西矢椛在私底下是過著日常生活的國中2年級學生，沒有玩滑板時就看YouTube就是看IG。得知自己入選奧運時，同學會跟她說，「妳要去奧運好厲害喔，加油。」西矢椛說，「我的夢想是成為世界沒有人不知道的有名選手。」

日本在新項目滑板大有斬獲，包辦街式賽男女雙金，日本職業滑手瀬尻稜坦言，滑板至今背負一些不良的負面標籤，被認為帶給街上的人們麻煩，藉由這次的奧運賽事，或許能稍微改變印象。

西矢椛。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。