東奧》獎牌設計深具意義！金屬竟是從廢手機回收提煉

獎牌的背面，直到1972年的慕尼黑奧運後，開始由舉辦的城市決定，每次都有不同的涵義。（圖為19歲的跆拳道好手羅嘉翎為台灣拿下銅牌，資料照，特派記者林正堃攝）

〔即時新聞／綜合報導〕東京奧運各項賽事正如火如荼進行中，而代表榮耀的金、銀、銅三面獎牌，其中所使用的稀有金屬竟然是從廢舊手機和小型家電等提取，獎牌背面的圖案設計也有「光芒與榮耀」的涵義。

獎牌正面是長著翅膀的女性形象，這是古希臘神話中的勝利女神－尼姬（NIKE），從空中降落到船上的形象，因為巴黎羅浮宮的雕像「薩莫色雷斯的勝利女神」而聞名。（圖為23歲柔道國手楊勇緯在東京奧運勇奪銀牌，資料照，特派記者林正堃攝）

綜合媒體報導，獎牌正面是長著翅膀的女性形象，這是古希臘神話中的勝利女神－尼姬（NIKE），從空中降落到船上的形象，因為巴黎羅浮宮的雕像「薩莫色雷斯的勝利女神」而聞名。依照規定，從1928年的阿姆斯特丹奧運會開始，獎牌正面的圖案得採用有翅膀的女神。

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至於獎牌的背面，直到1972年的慕尼黑奧運後，開始由舉辦的城市決定，每次都有不同的涵義。1964年的東京奧運，當時還未能獨立設計獎牌，這次獎牌設計由東京奧組委向社會公開徵集。最終由來自大阪市的設計師川西純市的設計方案入選。

川西純市以「光輝」、「選手的活力」、「多樣性與調和」為主題。經過拋光後的耀眼金屬，象徵選手爭取榮耀的光彩，並從奧運五環發想，把多樣的賽事與選手，收攏進東京奧運，使獎牌呈現立體漩渦狀。

不僅如此，奧運獎牌還有另一層涵義，獎牌的金屬是從日本民眾的廢棄電子產品製成，這項計畫始於2017年4月，東京奧組委展開「都市礦山！大家的獎牌」計畫，從日本各地收集廢棄電子裝置製成奧運獎牌。

這項「都市礦山」的概念，是由本東北大學研究所教授南條道夫於1988年提出。他將現代都市大量廢棄電子垃圾比為「礦山」，因為包含多種貴金屬。也是奧運史上第一次，讓全民參與獎牌製作過程。

這場回收行動持續將近一年，最終收集到7萬8985噸的廢棄電子裝置，包刮621萬隻舊手機，及各種數位相機、遊戲主機何筆記型電腦。雖然回收數字非常可觀，但數萬噸的電子裝置最終只提煉出32公斤的黃金、4100公斤的銀及2700公斤的銅，但滿足了奧運會5千枚獎牌的需求。

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