東奧游泳》菲爾普斯接班人領銜 美國奪本屆奧運游泳首金

美國男子4x100公尺自由式金牌成員。（路透社）

〔體育中心／綜合報導〕美國卓塞爾（Caeleb Dressel）、普羅尼（Blake Pieroni）、貝克（Bowen Becker）及艾波（Zach Apple）等四位泳將，今天在男子4x100公尺自由式為美國拿下本屆奧運的首面游泳金牌。

其中本屆奧運備受注目，被期待能拿下四面金牌的卓塞爾在本場賽事擔任美國隊的第一棒，在他的100公尺部分游出47.26秒讓美國位居第一，隨後他的三名隊友也成功守住領先，最終以3分08秒97的成績成功奪金，領先第二名的義大利超過一秒的時間，同時這也是奧運史上第三快的紀錄。

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卓塞爾在賽後受訪時表示:「我在下水的期間感覺非常好，同時我的目標就是要拿下第一，在接力賽中，我們就是一個群體，拿下這樣的成績是大家共同創造出來的結果，而今天的每個隊友都做好了自己該做的事情。」

同時卓塞爾也認為他擔任第一棒是全部裡面最簡單的工作，因為在比賽白熱化的最後階段他是一個觀眾，卓塞爾表示當他在比賽過程中最擔心的是自己的部分，但當他完成第一棒的任務後，他對於接下來的隊友相當有信心，尤其是當最後一棒的艾波入水時，艾波的爆發力讓他知道比賽已經結束了。

卓塞爾在五年前的里約奧運男子4x100自由式與4x100混合項目中得到2面金牌，在他成功衛冕男子4x100自由式後，接下來迎接他的將是50公尺、100公尺自由式及100公尺蝶式個人賽的考驗。

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