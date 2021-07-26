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東奧》17歲南韓最年輕射箭金牌 「加油」聲中有洋蔥

2021/07/26 16:53

金濟德。（歐新社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕看完台灣射箭男團在決賽不敵南韓的比賽後，相信台灣觀眾對於南韓隊成員中17歲的金濟德一定留下印象，他不但是南韓史上最年輕的奧運射箭金牌，每次大聲喊「加油」的背後也有動人故事。

金濟德在23日才和20歲的女將安山，在射箭混合團體賽擊敗荷蘭，為南韓射箭隊拿下第一面金牌，而他更以17歲又103天的年紀，成為南韓最年輕射箭金牌。今天他再參加男子團體射箭項目，繼續以沉穩表現在決賽擊敗台灣，拿下第二面金牌。

金濟德。（法新社）

從3歲開始學習射箭，金濟德在比賽過程大聲喊「加油」的模樣，已在南韓成為話題。他在慶北第一高中的射箭教練黃孝鎮（音譯），在接受訪問時，也說了「加油」背後的故事。

「這個加油，是有原因的。」黃孝鎮表示金濟德不是為了擾亂對手，而是為了讓自己放鬆才喊「加油」，「他代表國家參加奧運，對此有了責任感，所以很緊張。」

此外，金濟德的母親已不在，他一人照顧身體不好的父親，所以他也是為了家人而喊的「加油」，希望自己能有好表現。黃孝鎮也提醒金濟德不要看手機，因為有網友留言說那個加油聲很吵，「他們不知道濟德的原因，所以才這麼說的，我怕影響濟德，所以提醒他不要看留言。」

金濟德。（美聯社）

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