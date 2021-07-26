東奧射箭》趁空檔看決賽！ 蔡總統讚：男團再奪銀真是了不起

台灣射箭男團在決賽以0：6不敵南韓，進帳隊史第2面銀牌，也是這次台灣代表團本屆第3面獎牌。（特派記者林正堃攝）

〔即時新聞／綜合報導〕台灣男子射箭好手湯智鈞、魏均珩、鄧宇成今（26日）在東京奧運男子射箭團體決賽中，以0：6不敵南韓拿下銀牌，相隔17年再度獲得奧運銀牌。對此，總統蔡英文大讚，雖然男團以些微差距輸給南韓，但三位好手發揮了應有的實力，依然是了不起的成績！

「恭喜射箭代表隊男團，睽違17年，再次射下奧運銀牌！」蔡英文在臉書表示，今天進行的男子團體賽，三位射箭好手魏均珩、湯智鈞、鄧宇成頂住壓力，一早16強賽對上澳洲時，從落後的局面中，連續射出五支滿分的10分箭追平，接著更在加射時以一分之差勝出。

請繼續往下閱讀...

蔡英文說，8強賽對上中國、4強賽對上荷蘭，台灣男團都維持沉穩的表現，一路技壓對手，直到決賽時，才以些微差距落敗給尋求連霸的韓國隊；即使如此，三位好手發揮了應有的實力，依然是了不起的成績！

蔡英文透露，她也在會議的空檔，抽空看了一小段決賽，透過轉播，能夠感受到射箭團體項目競爭之激烈，不僅對抗強度高，容錯範圍小，計時節奏快，這次奧運的比賽場地－東京夢之島公園射箭場，風向和風速更是變化多端，非常考驗選手臨場的專注，以及快速調整適應的能力。

蔡英文大讚，這一次，台灣男團繼2004年雅典奧運，再次在奧運殿堂摘下銀牌，真的讓人高興！接下來，射箭還有個人項目要進行，男團好手們和前幾天也出賽過的女團好手們，繼續加油、加油、加油！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法