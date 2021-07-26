東奧》敗給小戴後曬合照！越南選手：能在這和偶像交手是場夢

阮翠玲（圖左）在臉書PO出與戴資穎（圖右）的合照，表示「能在這麼大的舞台上和偶像競爭，就像是一場夢」。（擷取自Nguyễn Thùy Linh臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕世界球后戴資穎今天在東京奧運羽球女單小組賽擊敗越南選手阮翠玲，其實阮翠玲的偶像就是小戴，賽後，阮翠玲也在臉書PO出與戴資穎的合照，表示「能在這麼大的舞台上和偶像競爭，就像是一場夢」。

戴資穎今日在羽球女單小組賽，以21：16、21：11力退阮翠玲，一開賽阮翠玲占有優勢，一度取得9：6領先，讓在線上收看比賽的觀眾捏了把冷汗，不過戴資穎隨後逐漸掌控局面，雙方歷經幾次平手，戴資穎在追到16：16平手後，又連得5分以21：16勝出，第二局則是由戴資穎一路壓制阮翠玲，最後21：11勝出。

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賽後，阮翠玲在臉書PO出與戴資穎的合照，並表示「她是我的偶像」，阮翠玲還說：「能在這麼大的舞台上和偶像競爭，就像是一場夢，不是嗎？」並附上愛心表情符號；阮翠玲最後也說，接下來她還有一場比賽，希望大家能幫她加油。

文章下方，不少台灣網友也留言給予鼓勵「妳真的很棒！期待妳未來的表現」、「很棒喔！！！！希望你未來可以越來越強！」、「打得很好，第一局非常有機會拿下，祝你越來越強」、「你超棒的！是一個很可敬的對手！希望你之後的比賽能順順利利！」

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